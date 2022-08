Football : l’equipementier Masita utilisé à nouveau par les équipes nationales guinéennes 

Le 26 Mai dernier, la Fédération Guinéenne de Football à travers le Conor décidait de suspendre sa collaboration avec l’équipementier Hollandais, Masita, pour non-respect des obligations contractuelles selon le Conor.

Trois (3) mois plus tard, le même CONOR habille ses équipes nationales locales et juniors avec les maillots de l’équipementier Masita et cela a été constaté pendant la préparation de ses deux équipes. Et le plus marquant est le voyage du Syli local avec le maillot floué de cette marque Masita, ce samedi 20 août, sur Bamako, pour sa préparation dans sa double confrontation avec le Sénégal, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023.

Malgré cette rupture de contrat, la marque Masita sera toujours visible en Guinée à travers, le Wakriya de Boké, qui est habillé par cet équipementier et le Hafia FC qui sera aussi dans les couleurs de Masita ,la saison prochaine, selon le journaliste Firawa Touré.

En utilisant les maillots Masita avec le Syli Junior et le Syli Local, le Conor risque gros. Mais selon nos informations, le représentant de Masita en Guinée, Djibril Souaré, ne voudrait pas créer d’histoire à son propre pays.

Kalidou Diallo