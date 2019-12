Football/Liverpool : Naby Kéita, les chiffres d’une année qui finit bien !

C’est une année exceptionnelle que boucle Naby Kéita. Le milieu international guinéen de 24 ans n’en finit plus avec les bonnes statistiques pour un footballeur guinéen. Cette fin d’année 2019, est l’occasion pour nous de regarder dans le rétroviseur pour souligner les chiffres marquants du joueur des reds de Liverpool.

Comme le premier footballeur guinéen en finale de la ligue des champions, le haut niveau du football mondial. Par ce titre, le natif de Conakry est aussi devenu le premier footballeur guinéen à remporter la coupe aux deux oreilles avec son club, Liverpool. Ce chiffre symbolise également son premier but en ligue des champions (face à Porto, en quart de finale, permettant à son club de prendre une sérieuse option pour la qualification en demi-finale, ndlr).

Aussi, comme pour rappeler désormais sa première récompense en coupe du monde des clubs récemment remportée 1-0 face au club brésilien de Flamengo. Dans ce même tournoi qui s’est tenu en ce mois décembre à Doha, le jeune milieu de terrain avait ouvert le score dès la 12’ contre les sud-américains de Monterrey au compte des en demi-finale. Ouvrant ainsi la voie à une qualification en finale qu’il remporte quelques jours plus tard avec ses coéquipiers.

C’est donc logique de le voir rafler tous ces titres majeurs avec son club, auxquels s’ajoute la super coupe d’Europe remportée aux tirs au but face aux blues de Chelsea en Août dernier.

Malgré des pépins physiques qui lui ont coûté plusieurs semaines de traitement, il est auteur de 25 matchs de Premier League sur la saison 2018-2019, dont 22 titularisations, deux réalisations (l’une contre Southampton et l’autre contre Huddersfield Town).

Comme son but contre Huddersfield Town après 15 secondes le 26 avril 2019, est le but le plus rapide de Liverpool en Premier League. Un record qui lui permet de s’inscrire davantage dans l’histoire du club de la Mersey.

En attendant le début des choses sérieuses, notamment les phases à élimination directe de la ligue des champions, mais aussi la phase retour des matches de Premier League, il faut noter que le guinéen a su répondre à chaque fois qu’il a été sollicité par son entraineur Jürgen Klopp pour apporter quelque chose au cours de la brillante saison de son équipe. Cette nouvelle campagne n’est d’ailleurs pas en reste, car en dépit de son retour tardif à la compétition, l’ancien joueur du Santoba FC est déjà à un but marqué en trois matches de championnat, dont un en tant que titulaire.

On peut affirmer sans risque de se tromper, que Naby Kéita est parti pour marquer l’une de ses plus belles saisons à Liverpool, si son corps le lui permet bien évidemment.

Bernard Leno