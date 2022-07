Football- Sadio Mané élu Joueur africain de l’année pour la deuxième fois

L’attaquant sénégalais Sadio Mané a été élu Joueur africain de l’année pour la deuxième fois de sa carrière, jeudi, à Rabat (Maroc) à l’occasion des CAF Awards, les prix attribués par la Confédération africaine de football.

Mané, 30 ans, a mené le Sénégal à la première victoire de son histoire en Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier. Il a également été désigné Meilleur joueur du tournoi. Le Sénégal s’est qualifié pour la Coupe du monde 2022, où il disputera le match d’ouverture contre les Pays-Bas le 21 novembre.

Les Lions de la Teranga affronteront également le Qatar et l’Equateur dans le groupe A. En club, il a remporté la FA Cup et la Coupe de la Ligue anglaise, terminé deuxième du championnat et disputé la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool, marquant notamment 16 buts en Premier League et 5 en Ligue des Champions. Il a quitté les ‘Reds’ pour le Bayern Munich durant ce mercato estival. Mané a été préféré à son ancien équipier égyptien Mohamed Salah (Liverpool) et à son compatriote et gardien de Chelsea Edouard Mendy. Mané avait déjà été distingué en 2019 lorsque le trophée avait été remis pour la dernière fois. Les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Sénégal a dominé ces récompenses, remportant également le trophée d’Equipe nationale de l’année tandis que le sélectionneur Aliou Cissé a été désigné Entraîneur de l’année pour une équipe masculine et Pape Matar Sarr (Tottenham) Espoir de l’année. C’est aussi un joueur sénégalais, Pape Matar Sarr, qui a reçu le trophée du plus beau but pour une bicyclette réalisée avec son club, le Simba Sporting Club. Chez les dames, la Nigériane Asisat Oshoala a été sacrée pour la cinquième fois. Belga