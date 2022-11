Football : sous un feu de critiques, le secrétaire général du Gangan FC nommé par le CONOR

Indexé par la famille sportive et quelques autorités à rendre le Gangan FC de Kindia à la préfecture, le secrétaire général du club, Kèkouta Gnabaly a été nommé ce lundi 31 octobre 2022 parmi les quatre (4) nouveaux membres du Comité Provisoire de Gestion de la Ligue Guinéenne de Football. Cette nomination intervient suite à une exigence des clubs qui avaient décidé de boycotter le championnat guinéen.

Cette nomination du secrétaire général de l’équipe fanion de Kindia( Gangan FC) vient encore renforcer la position d’Elhadj Banfa Diaby à continuer de gérer le Gangan Football Club. Depuis quelques mois, l’équipe de Banfa Diaby est décriée par des jeunes et anciens joueurs du club au sein d’une structure appelée famille sportive soutenue par certains responsables en charge du sport à Kindia.

A date, des documents notamment un acte de résiliation de contrat avec Oyé Guilavogui et son président délégué (Banfa Diaby) est déjà signé par le préfet de Kindia, le Directeur préfectoral de la jeunesse et le secrétaire Général du district. Un acte qui n’a pour l’instant apporté une avancée pour la famille sportive. Et, cette nomination de Kèkouta Gnabaly, secrétaire général de Gangan FC vient de donner raison à Elhadj Banfa Diaby.

Une situation qui impacte durement le club de Kindia qui jusqu’à présent n’a pas fait son regroupement.

Elhadj Banfa Diaby restera à la tête de Gangan FC ?

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10