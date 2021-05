Football/Transfert : le jeune Ousmane Soumah signe dans un club belge

Ousmane Soumah change de couleurs et d’air. Le jeune footballeur guinéen de 18 ans, difficile à arrêter balle au pied et capable d’être décisif à tout moment, vient de signer en Belgique au Royal Dottignies Sport pour un an. Le natif de Conakry défendra la saison prochaine les couleurs de ce club belge pour essayer d’atteindre le plus haut niveau possible. L’année dernière, il a signé un contrat à ASSB OIGNIE en R1 Sénior A, en France. À 17 ans et demi, avec ses 1m88, il se révèle une véritable machine à marquer. Ce qui, à coup sûr, a poussé le club belge à lui proposer un contrat.

Joint au téléphone, le petit renard de la surface de réparation a bien voulu nous livrer ses sentiments.

« Vous savez, j’ai signé un contrat l’année dernière à Oignie mais à cause du Covid-19, on n’a pas eu assez de temps pour le championnat. J’ai été contacté par les dirigeants du club pour m’expliquer leur projet et objectif. J’ai été séduit par ce projet. C’est pourquoi je viens de signer un contrat d’un an », a-t-il confié. Avant de décliner son objectif en ces termes : « Mon objectif ici, c’est clair : jouer et faire progresser l’équipe au plus haut niveau en marquant assez de buts possibles. Vous savez que je viens juste d’avoir 18 ans, donc je ne veux pas brûler les étapes. Je me concentre d’abord sur mon travail afin d’avoir le niveau d’un grand attaquant pour mon club et pour la Guinée. »

Hicham Zihad , sur sa page Facebook, a souhaité la bienvenue au jeune footballeur guinéen et pense que son club, avec ce dernier, se sentira mieux dans le championnat.

Moussa Oulen Traoré

00223 91 89 56 37