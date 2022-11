Football: Une pépite guinéenne  convoitée par plusieurs grands clubs européens.

Bon joueur techniquement et tactiquement dans le jeu, capable d’organiser le jeu et progresser son équipe, Youssouf Mathias a aussi une très bonne qualité de jeu long et court. Il a une forte capacité dans les jeux aériens. Il joue au poste du milieu offensif avec avec le dossard 10. Physiquement prêt et puissant selon ses coéquipiers.

Youssouf Mathias est né à Conakry en 2000 et originaire de Kolissokho dans Boffa. Ce jeune joueur est aujourd’hui la star de son équipe, le SC Hérouville, en national 3 (France).

Considéré comme le nouveau Pascal Feindouno par son club français de national 3 ,Youssouf Mathias rêve de porter un jour les couleurs du Syli mais tout en commençant par les U23 comme un renfort de taille.

Mediaguinée : Bonjour Youssouf Mathias !

Youssouf Mathias : Bonjour !

Mediaguinée :Qui est Youssouf Mathias ?

Youssouf Mathias : Je suis Youssouf Mathias, je suis né le 01 Mai 2000 à Conakry, je suis de Kolissokho dans Boffa.

Mediaguinée : Comment tu est venu en France pour jouer au football ?

Youssouf Mathias : Je suis venu ici quand j’avais 12 à 13 ans . D’abord à Conakry j’étais déjà répertorié comme le meilleur joueur dans mon petit club du FC Elite à Lambanyi. Tout le monde m’appelait Ballack quand j’étais trop petit à Lambanyi. C’est ainsi que mes parents ont jugé nécessaire de m’envoyer jouer au football à cet âge là. Dès que je suis venu, je me suis directement inscrit dans une académie de football de mon arrivée à Caen.

Mediaguinée : Pouvez-vous me parler de votre parcours français ?

Youssouf Mathias : J’ai été intégré à l’âge de 17 ans dans la catégorie Senior R1 dans le club MOS , en 2017 et 2019. Ensuite j’ai été recruté par la jeunesse sportive de Douvre en 2019 et 2020.

De 2020 à 2021, on m’a envoyé dans le Senior N3 dans l’Union sportive de Cabourg. Aujourd’hui, je suis à Sc Herouvelle comme meneur de jeu. Je porte le dossard 10 .

Mediaguinée : Parlez-nous de votre intégration dans ce club.

Youssouf Mathias: Oui, c’est très bien, les coéquipiers sont vraiment bien avec moi. Je suis bien intégré. Je suis leur meneur de jeu, je fais ce que je peux. Mais depuis que je suis arrivé, on a fait 7 matchs, j’ai été 5 fois titulaire comme meneur de jeu , j’ai marqué 4 buts et 3 passes décisives. Je reçois beaucoup de propositions de contrat dans les clubs de première division française et ailleurs. Mais je suis attentif pour le moment pour ne pas commettre des erreurs.

Mediaguinée : Aujourd’hui beaucoup de clubs te sollicitent en Europe. Quand penses-tu de ta carrière internationale ?

Je rêve beaucoup de porter les couleurs du Syli national dans n’importe que catégorie. Si je suis appelé, je vais répondre avec beaucoup de plaisir. Avant tout je suis Guinéen et je me bats pour être un jour le joueur de mon pays. Je peux commencer par n’importe quelle catégorie. La nation est au-dessus de tout. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs et mes amis sont tous en Guinée, je ne sais pas pourquoi je vais prétendre jouer pour un autre pays.

Mediaguinée : Étiez-vous contacté une fois par les sélectionneurs des différentes catégories ?

Youssouf Mathias : Non, je n’ai jamais reçu une convocation en Guinée.

Mediaguinée: Avez-vous un message à lancer à l’endroit du public guineen?

Youssouf Mathias : Je sais que le public sportif guinéen aime le jeu et les victoires. Nous sommes ici, nous travaillons pour eux, aujourd’hui j’ai 22 ans , je suis en train de me battre pour être parmi les meilleurs et ensuite porter les couleurs du Syli national de toutes les catégories possibles. Je sais que dans les jours qui viennent, les choses bougeront enfin . Pour le moment, je suis pas pressé. Je pourrai être un renfort dans l’entrejeu au sein du Syli U23 et d’autres catégories . Je serais toujours à la disposition de ma nation. Je salue mes parents à Lambanyi , mes frères et sœurs pour leur soutien.

Mediaguinée : Merci Youssouf

Youssouf Mathias : Tout le plaisir est pour moi.

