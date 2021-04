Football : Véron Mosengo-Omba nommé secrétaire général de la CAF

Monsieur Véron Mosengo-Omba va quitter son poste de directeur de la division Associations membres de la FIFA avec effet immédiat afin de prendre ses fonctions de secrétaire général de la CAF.

M. Mosengo-Omba a rejoint la FIFA en 2016 en qualité de directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes. Ces deux dernières années, il a accompagné l’ensemble des 211 associations membres de la FIFA dans la mise en œuvre du programme de développement Forward de la FIFA, tout en supervisant les relations avec toutes les associations membres et les confédérations continentales de la FIFA dans son rôle de directeur de la division.

Natif de la République démocratique du Congo, M. Mosengo-Omba s’est plus particulièrement investi dans l’accompagnement des 54 associations membres africains dans leurs projets Forward de la FIFA, le développement du football de jeunes et du football féminin à travers le continent, et, plus récemment, la mise en œuvre du Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19.

Dans une déclaration conjointe, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura ont exprimé leur gratitude pour le travail réalisé sous la supervision de M. Mosengo-Omba à la FIFA. “Au nom de la FIFA, nous tenons à remercier Véron Mosengo-Omba pour son excellent travail et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans son prochain défi en tant que secrétaire général de la CAF. La FIFA a hâte de travailler avec lui sur de futurs projets qui aideront à propulser le football africain au sommet du football mondial.