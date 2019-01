Forces sociales de Guinée : Ibrahima Diallo dénonce les ‘’manipulés à la solde du pouvoir du RPG’’

Dans un communiqué transmis dimanche à Mediaguinee, Ibrahima Diallo, chargé des opérations des Forces sociales de Guinée a soutenu que « des individus mal intentionnés et opportunistes ont tenu une déclaration au nom des Forces Sociales de Guinée dans la nuit du 05 au 06 Janvier 2019. »

Les Forces Sociales de Guinée, poursuit-il, mouvement social du peuple de Guinée que ces personnes manipulées à la solde du pouvoir du RPG ne sont pas membres des Forces Sociales de Guinée.

Les Forces Sociales de Guinée fidèles aux valeurs et aux principes fondamentaux de la République, réitère son appel à une mobilisation générale de tous les patriotes en soutien aux légitimes revendications sociétales des enseignants à protester partout à Conakry et à l’intérieur du pays ce lundi pour exiger du Gouvernement Guinéen l’ouverture du dialogue social avec le SLECG, Ibrahima Diallo qui appelle tout le monde à ne croire qu’aux canaux de communication débarrassés de propagande et d’opportunisme.

Issa