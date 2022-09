Forécariah : Abdoul Aziz Diallo remplace Amadou Diallo qui va au tribunal ad-hoc pour le procès du 28 septembre

Une délégation conduite par le Chef de Cabinet du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, de l’inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires et le directeur adjoint du centre de formation judiciaire, continue de procéder à la passation de service entre les Procureurs entrants et sortants à la tête des parquets d’instances. Ce mercredi 21 septembre, la délégation était à Forécariah pour procéder à la passation de service entre le Procureur de la République Amadou Diallo qui s’en va au tribunal ad-hoc pour la tenue du procès du 28 septembre et de Abdoul Aziz Diallo qui prendra désormais les destinées de ce parquet qui fait face à des saisies récurrentes de chanvre indien.

Dans leurs discours, Me Billy 1 Keïta et Yaya Kaïraba Kaba diront au nouveau Procureur de la République entrant qu’il n’est pas choisi au « hasard »

Pour sa part, le nouveau Procureur de la République a pour commencer remercié le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya et le ministre Alphonse Charles Wright pour la confiance placée en lui « Je mesure la délicatesse des charges de cette fonction, noble et exaltante et ne ménagerai aucun effort pour répondre aux attentes escomptées. En outre, bien évidemment, je remercie ma famille, mes proches pour tout ce qu’ils me procurent, l’attention et l’assistance de toute nature qu’ils m’ont accordé depuis toujours », a-t-il souligné.

Poursuivant, le Magistrat, Abdoul Aziz Diallo de livrer quelques tâches qu’il envisage d’exercer à la tête de ce parquet « La politique pénale que j’entends mettre en œuvre dans le ressort de mon parquet sera fondée notamment sur la fermeté, l’efficacité, la lutte contre toutes formes de corruption, de concussion et d’impunité. En effet, la lutte contre toutes les infractions qui seront commises à Forécariah et à l’égard de tout auteur de celles-ci, sans distinction aucune, le respect des droits tant des victimes que des personnes mises en cause, pour que règne l’ordre public, la paix sociale, la justice. Dans notre action quotidienne et pour chaque cadre d’action procédurale, je veillerai personnellement, en collaboration avec mes substituts au respect des instructions de la hiérarchie, conformément à la loi et je prendrai en compte les principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Je m’attacherai à tenir régulièrement des réunions avec les Officiers de police judiciaire placés sous ma direction conformément aux dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale à fin de procéder avec eux à des analyses de leurs actions, notamment conduites dans le cadre des instructions qui leur seront données et vérifier leur mise en œuvre. Je m’attacherai à donner à ces OPJ dans des cas utiles à la bonne marche de la procédure, les informations nécessaires sur les suites à donner… ».

Ce sont là quelques actions partiellement répertoriées qui attendent le nouveau Procureur de la République près le Tribunal de Forécariah.

Mamadou Yaya Barry