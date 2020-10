Forécariah : le 2 octobre célébré dans la joie

C’est à 8h 30 que le préfet de Forécariah en compagnie des autorités communales est arrivé à la place de l’indépendance où de nombreux citoyens étaient déjà sur place.

A cette heureuse occasion, il (préfet) n’a pas manqué de mots pour rendre un vibrant hommage aux devanciers qui ont permis à la Guinée d’accéder à la souveraineté nationale.

« Guinéens et Guinéennes, à ce jour solennel de la fête de l’indépendance de la Guinée, je voudrais souhaiter bonne et heureuse fête à tout un chacun. Le 2 octobre 1958 est un jour inoubliable car, nous pouvons dire merci à tous ceux qui ont lutté pour l’obtention de notre indépendance. Mais aussi et surtout au président feu Ahmed Sékou Touré et à tous ses compagnons de lutte. C’est le moment opportun de parler de lui (Sékou Touré). C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour prouver à l’humanité que nous sommes fiers. Enfin, nous remercions notre actuel président le Pr Alpha Condé pour sa vision et son engagement pour notre pays la Guinée », dira entre autres le préfet.

Mohamed Conté