Forécariah : le lieutenant colonel Mohamed 5 Camara a pris fonction

Nommé à la faveur d’un décret présidentiel le mardi 9 novembre dernier, le lieutenant colonel Mohamed 5 Camara à été installé dans ses fonctions de préfet de Forécariah ce lundi 22 novembre 2021. Il remplace au poste le colonel Alseny Camara, muté à Macenta.

Le gouverneur de Kindia, Ibrahima Kalil Condé qui a présidé la cérémonie a tenu à souligner : « Nous le confions à toute la population de la préfecture de Forécariah pour lui faciliter sa mission. C’est une mission de transition que chacun de nous est entrain d’accomplir. Que Dieu protège toute la population guinéenne, le CNRD, mais surtout le Colonel Mamady Doumbouya, qui a d’amples ambitions pour le développement et pour le rassemblement de la Guinée », a souligné Ibrahima Kalil Condé avant d’ajouter : « La réception de la population de Moriah me témoigne l’adhésion de cette population à l’endroit des idéaux de paix et de rassemblement du CNRD »

Le Préfet entrant, lieutenant Colonel Mohamed 5 Camara a de son côté dévoilé le contenu de sa mission : « Au nom du CNRD, votre fils qui est devant vous est désormais celui qui a les destinées de cette belle préfecture. Le seul message, que le CNRD m’a confié est et demeure la culture de la paix et de cohésion sociale, gage de toute réussite. Ensemble luttons contre l’ethnocentrisme, l’instrumentalisation de l’administration, ainsi que la gabegie des biens de l’état », a déclaré le lieutenant colonel Mohamed 5 Camara.

Il admet que son bureau est ouvert à tous ceux qui veulent lui prodiguer des conseils dans le sens du développement de Forécariah.

Il a tenu à remercier le président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya qui selon lui a permis désormais aux guinéens à se regarder en face avec amour et considération.

Le préfet sortant, Colonel Alseny Camara était absent lors de la cérémonie d’installation suite à un incendie qui a ravagé sa maison à Conakry.

