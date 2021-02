Forécariah : saisie de près de 2000 kg de chanvre indien

Ce jeudi 11 février, aux environs de 14 heures, un camion qui a quitté Pamelap (frontière), rempli de chanvre indien ou cannabis chariva a été arraisonné par les policiers à Forécariah.

Selon nos informations, le rapt a été facile grâce à la vigilance des policiers, gendarmes, douaniers et militaires qui étaient tous informés, ainsi que les autorités préfectorales. Dans cette recherche intense, le camion et tout son contenu a été saisi au barrage sis à Allassoyah, sous-préfecture située à peu près 3km de Forécariah ville. Les agents réussiront à mettre la main sur un apprenti et le chauffeur. Le camion est en ce moment dans la cour de la police.

Mohamed Conté, correspondant à Forécariah