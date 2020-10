Forécariah : un délégué de l’UFDG disparu après le naufrage d’une pirogue

Nous venons de l’apprendre. Un délégué de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à Forécariah a disparu depuis hier nuit aux environs de 19heures après le naufrage d’une pirogue à Dara, dans la sous-préfecture de Kaback (île). L’embarcation a chaviré alors qu’elle cherchait à rejoindre Forécariah.

Abdoulaye Condé, c’est son nom, selon nos informations, après le vote à Dara où il a été superviseur au compte de l’UFDG retournait à Forécariah avec les membres du bureau de vote pour déposer les procès-verbaux et les urnes.« Un de nos délégués en quittant le bureau de vote à Dara s’est noyé après le naufrage de la pirogue. Il venait à Forécariah-ville. Il était avec les cinq membres du bureau de vote (président, vice-président, secrétaire et les deux assesseurs des partis politiques). Ils ont emprunté une pirogue qui a chaviré. On a pu secourir les autres mais lui il reste toujours introuvable », confie à Mediaguinee un responsable local de l’UFDG à Forécariah.

Mediaguinee