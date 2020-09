Forécariah : un incendie a consumé le contenu d’une maison à Tatagui 2

Un incendie s’est déclaré ce mardi 15 septembre 2020 dans la maison de Fodé Sylla au quartier Tatagui 2 secteur TP dans la commune urbaine. Aucun cas de mort n’a été déploré mais plusieurs dégâts ont été constatés notamment des sacs d’arachides dont la valeur est estimée à un peu plus de 5 millions de nos francs, un lit, des chaises et seaux en plastique, un congélateur ainsi que des habits ont été consumés par les flammes.

Pour la circonstance, le vieux Fodé Sylla, concessionnaire revient sur le film du drame.

« On m’a appelé qu’il y a un incendie chez moi. Quand je suis venu, j’ai trouvé le feu dans ma maison ainsi j’ai appelé les gens au secours », dit-il brièvement.

M’Mah Bangoura est celle qui a perdu le plus de biens.

« Moi j’étais aux toilettes lorsque j’ai entendu une explosion dans la maison, je suis vite sortie pour savoir ce qui se passe et c’est le feu que j’ai vu dans ma chambre. Et dans cette chambre il y avait six sacs d’arachide d’une valeur de cinq millions sept cent mille, un lit, des chaises et des seaux en plastique, un congélateur en plus des habits ; tout presque est calciné. Je demande l’aide des personnes de bonne volonté », lance-t-elle.

Un voisin du nom de Mamadou de témoigner en ces termes : « Lorsque le vieux a appelé à l’aide, nous sommes venus en courant et chacun de nous apportait de l’eau pour éteindre le feu. Ainsi nous sommes parvenus à éteindre le feu mais il ne restait plus rien et on peut dire Dieu merci par ce qu’il n’y a pas eu de perte en vies humaines. »

D’après nos informations, l’explosion du moteur du congélateur serait à l’origine de l’incendie.

Mohamed Conté, correspondant à Forécariah