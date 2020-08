Forécariah : une dame kidnappée par des inconnus à Kaliah réussit à s’échapper

Selon nos informations, l’acte s’est passé dans la nuit de mercredi à jeudi 27 août 2020 aux environs de 4heures du matin. D’après la victime, elle a miraculeusement réussi à glisser entre les mains de ses ravisseurs et appelé à l’aide. Témoignages…

Elle s’appelle Aïssatou Bangoura et est coiffeuse de profession. Dans son témoignage au micro de mediaguinee, elle affirme que chaque nuit, elle se réveille tard pour faire des prières. Cette fois, c’est après sa prière nocturne habituelle qu’elle a voulu aller à la douche. Chemin faisant, rapporte-t-elle, elle s’est retrouvée nez à nez avec un inconnu qui aurait mis sa main sur elle puis l’a muselée. Soudain, poursuit-elle, un deuxième, puis un troisième et quatrième homme se sont présentés devant elle.

« … Ensuite ils m’ont traînée jusqu’en brousse où ils m’ont rasée puis ils ont appelé quelqu’un en lui disant : ‘’on va la tuer’’, après l’un d’eux dit mais on a perdu la route donc attendons. Le temps pour eux de chercher la route j’avais trop peur, je me suis agenouillée. Et celui qui attrapait ma main m’a relâchée un peu en regardant devant lui. Par la grâce de Dieu, je me suis échappée. Cachée quelque part, alors j’entendais le bruit du moteur d’une moto. Quand le conducteur ronfle, il éteint puis ils ont continué. J’ai pris mon téléphone pour appeler ma famille pour me venir au secours. Tout le monde est sorti cette nuit pour me chercher et je leur ai indiqué où je me trouvais… »

Mohamed Conté, correspondant à Forécariah