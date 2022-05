Forécariah : une importante quantité de chanvre indien saisie par des agents de la gendarmerie

Dans le cadre de l’exécution de sa mission régalienne de lutte contre le trafic de produits prohibés dans sa circonscription, la Compagnie Gendarmerie Territoriale de Forécariah vient de mettre mains sur une importante quantité de chanvre indien.

Selon nos informations, ce sont deux saisies faisant au total 890 Kg de chanvre indien qui ont été effectuées en l’espace d’un mois par cette compagnie à Forécariah.

« La première saisie a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 avril 2022, dans la sous préfecture de ALASSONYAH à bord d’une voiture Golf de marque Walkswagen de couleur blanche, immatriculée AD 0018-02. Le conducteur de la dite voiture, arrivé au poste de contrôle de l’équipe de patrouille de la compagnie a refusé de s’arrêter. Il a ainsi été pourchassé et le véhicule a été retrouvé quelques kilomètres plus tard abandonné par son propriétaire qui avait pris la poudre d’escampette. Après la fouille, cinq colis équivalents à 138 kg de chanvre indien ont été saisis. La deuxième saisie a également eu lieu dans la sous-préfecture d’Allassonyah, dans la nuit du 5 au 6 mai à bord d’un Minibus Peugeot de marque boxeur, de couleur blanche, immatriculée RC 1353 AV. Pour ce cas également, le chauffeur vu le dispositif en place au barrage douanier a refusé d’obtempérer et a finalement abandonné son véhicule pour s’enfuir. Après fouille, 16 colis équivalents à 752 kgs de chanvre indien ont été saisis », nous informe-t-on.

Ces différentes saisies ont été rendues possibles grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité. C’est pourquoi une franche collaboration de la population à tous les niveaux est demandée par les services concernés en vue de continuer à mettre hors d’état de nuire ceux qui commercialisent les produits prohibés dans la cité et qui continuent de ruiner la jeunesse/

Mediaguinee