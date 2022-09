Formation/ASCAD : les chauffeurs des Garages du Gouvernement reçoivent leurs attestations

Ayant suivi avec ‘’succès’’ une formation civique et citoyenne adaptée au métier de conducteur au Centre Service Civique d’Action pour le Développement Général Kèlèfa Diallo sis au Camp Alpha Yaya Diallo à Conakry, les 165 conducteurs des Garages du Gouvernement ont reçu ce mercredi 21 septembre 2022, leurs attestations de fin de formation.

C’est le vérificateur général, Dr Joseph Togna Doré qui a représenté le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Colonel Amara Camara à cette cérémonie de remise d’attestations en présence de plusieurs personnalités dont le Directeur général de l’Agence du Service Civique d’Action pour le Développement (ASCAD), Colonel Mohamed Amine Camara et d’autres invités non des moindres.

Selon le responsable ledit centre (Général Kèlèfa Diallo), cette formation constitue l’aboutissement d’un travail collectif considérable entre la direction générale de l’ASCAD et la direction générale des Garages du Gouvernement. Sur une période de trois (3) mois, dira-t-il, le Centre Scad Général Kèlèfa Diallo a eu la lourde charge d’inculquer aux 165 chauffeurs des Garages du Gouvernement des valeurs civiques et citoyennes leurs permettant d’assumer plus efficacement leur fonction.

« La formation a été axée sur la mise en condition physique des stagiaires ; Le civisme et les bonnes manières sur la circulation ; Le code de la route et les signalisations routières ; Les accidents de la circulation routière et le secourisme ; Les infractions au code de la route ; le respect de soi ; L’Hygiène-Santé-Environnement entre autres », a précisé Capitaine Laye Mamoudou Konaté, avant d’affirmer que les objectifs de la formation étaient entre autres de mettre en œuvre la politique de l’Agence pour l’instauration d’une discipline collective dans l’administration publique ; Renforcer les compétences transversales des cadres et agents du service ; Créer un nouveau dynamisme orienté vers l’excellence.

De son côté, le Directeur général des Garages du Gouvernement, Abdoulaye Senkoun Kaba a tout d’abord remercié sa hiérarchie qui, selon lui, n’a ménagé aucun effort pour rendre possible ladite formation.

« Cette formation rentre dans le cadre des réformes engagées par la direction générale des Garages du Gouvernement à travers le CNRD (…) Chers collègues chauffeurs, après plusieurs semaines de formation dense dans de différentes thématiques, vous recevez aujourd’hui vos attestations de fin de formation. Et c’est l’occasion pour moi de vous féliciter pour votre sérieux et votre assiduité tout au long de la formation. Sachez désormais que vous êtes nos ambassadeurs auprès de nos hôtes », a-t-il mentionné, avant d’adresser ses vifs remerciements aux formateurs pour leur abnégation et leur engagement.

A en croire Colonel Mohamed Amine Camara, depuis sa création à nos jours, sa structure (ASCAD) a incorporé plus de 3200 volontaires stagiaires (filles et garçons) dans 17 métiers de formation repartis dans les secteurs de bâtiment et des travaux publics, de l’hôtellerie, de l’agriculture, de la sécurité privée, de la mécanique avec un taux d’insertion moyen de plus de 70%.

« Depuis l’avènement du CNRD le 5 septembre 2021, l’ASCAD et ses partenaires se sont engagés dans un dynamisme nouveau ; celui d’instaurer la montée en puissance effective de l’institution qui se traduit entre autres par l’ouverture de deux (2) centres SCAD (Kankan et Boké) qui s’ajoutent à ceux de Conakry et de Kindia… »

Au nom du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le vérificateur général a prodigué d’utiles conseils aux chauffeurs.

« Je voudrais féliciter nos chauffeurs qui ont reçu cette formation pour leur patience, pour leur diligence et pour leur assiduité durant le programme de formation. J’ai entendu que vous avez été formés au Code de déontologie, au Code d’éthique dont la connaissance valorise votre métier. Sachez que vous êtes aussi une vitrine pour notre pays parce que vous faites partis des premiers contacts des hôtes de la République. C’est vous qui transportiez les Ambassadeurs accrédités auprès de notre pays, c’est vous aussi qui transportiez à l’aéroport les hommes d’Affaires que notre pays accueil. Et de ce point de vue votre travail est important. C’est pour cela que vous avez reçu cette formation pour être de véritables ambassadeurs et montrer qu’en Guinée, lorsqu’un étranger oublie son téléphone dans sa voiture, le chauffeur peut le lui restituer… »

La cérémonie a pris fin par la remise des attestations et un défilé ‘’géant’’ des chauffeurs formés.

