Formation des formateurs : des enseignants du CENFOTH en formation en gestion hôtelière

Vingt (20) formateurs issus pour la plupart du centre national de formation en tourisme et hôtellerie de Guinée (CENFOTH) ont entamé ce lundi 26 septembre, une session de formation en gestion hôtelière, au centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG).

Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord signé entre l’Académie culinaire de France Antenne Royaume du Maroc et l’école normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel (ENPETP), il y a quelques semaines.

Pour le directeur général de l’ENPETP, l’objectif de la formation est de booster les compétences des formateurs afin de redynamiser le secteur de l’hôtellerie et du tourisme en Guinée.

Abdoulaye Diallo, directeur général de l’ENPETP



« Aujourd’hui, on lance une formation en gestion hôtelière. Ça part d’une réflexion qui est que le secteur du tourisme et de l’hôtellerie doit être dynamisé. Pour que ce secteur soit dynamisé, il faut qu’il y ait un surcroit de qualité et pour qu’il y ait un surcroit de qualité, il faut que l’enseignement à la base soit qualifié. Donc, nôtre rôle est de former les formateurs, c’est de les perfectionner. Et c’est ce que nous allons faire ce matin, avec en majorité des formateurs du centre national de formation en tourisme et hôtellerie de Guinée (CENFOTH). C’est une première série de trois. Là, c’est la gestion hôtelière », a expliqué Abdoulaye Diallo, le directeur général de l’ENPETP.

Et d’ajouter plus loin : « Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est un secteur qui est très important pour notre pays. Il y a une volonté de la part du gouvernement de dynamiser ce secteur. C’est nous, notre rôle, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle d’accompagner le gouvernement dans ce sens en s’assurant que la formation des formateurs soit assurée et que ça soit mis en conformité avec l’ère du temps, avec les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes, les nouveaux savoir-faire. C’est très exigeant de renouveler le bagage de compétence de nos formateurs. Et quand le bagage de compétence est renouvelé, naturellement, ça va se sentir sur la qualité du service qui est fourni par les professionnels parce qu’ils vont mieux former les professionnels et les professionnels vont mieux faire vivre une expérience client remarquable aux touristes qui vont arriver dans notre pays ».

Abdelaziz Argane, l’expert marocain chargé de la formation assure qu’il mettra en place un plan de formation qui va permettre aux bénéficiaires de transmettre aux apprenants de nouvelles techniques et surtout répondre aux attentes des formateurs, de l’État et des touristes.

Abdelaziz Argane, formateur de l’Académie culinaire de France Antenne Maroc



« Je suis là dans le cadre d’un plan d’urgence concernant la formation et le perfectionnement des formateurs en matière de gestion hôtelière. Leur permettre de transmettre une formation nouvelle, actuelle qui peut apporter du bien pour le pays, pour l’hôtellerie, pour des formateurs et pour avoir une situation homogène, satisfaisante pour tout le monde. On est là pour détecter les besoins en formation individuellement et collectivement pour lancer des programmes et des actions d’ingénierie de formation efficace qui répondent aux besoins et attentes de l’Etat, des stagiaires, des formateurs et du client qui est le touriste », a souligné Abdelaziz Argane avant d’expliquer son plan de travail qui selon lui, permettra aux bénéficiaires de s’améliorer : « J’ai établi un plan de formation de dix jours. A chaque journée, je vais présenter une méthode, une technique pédagogique afin que les formateurs puissent distinguer l’approche par compétence, l’approche par objectif, les techniques participatives. Ça va permettre à chaque formateur de s’améliorer et avoir des définitions propres de chaque méthode », a-t-il conclu.

Entamée ce lundi 26 septembre, la formation des formateurs du CENFOTH se tiendra jusqu’au 07 octobre.

Selon le directeur général de l’ENPETP, des sessions de formation et de perfectionnement sont prévues en pâtisserie et en restauration au compte de l’année 2022.

Sadjo Bah

