Formation des jeunes diplomates : le ministre Ibrahima Khalil Kaba échange avec l’ambassadeur de l’Afrique du Sud

Soucieux de l’avenir des jeunes diplomates guinéens, le ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Dr Ibrahima Khalil Kaba s’est rendu le samedi 10 juillet dernier, au CEFOPED Centre de Formation et de Perfectionnement Diplomatique (CEFOPED) situé au 3è étage de l’immeuble de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) où il a longuement échangé avec le diplomate sud-africain en Guinée.

Cette visite de terrain qui a permis au ministre de présenter au représentant de l’Afrique du Sud en Guinée, sa vision de la formation des jeunes diplomates, tout en mettant l’accent sur la nécessité de la diversité linguistique chez les fonctionnaires diplomatiques et consulaires.

De son côté, Son Excellence Monsieur Lekoa Solomon MOLLO, Ambassadeur de l’Afrique du Sud en Guinée, s’est montré disposé à accompagner le département des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger dans ce programme, tout en renouvelant sa volonté de contribuer au renforcement des relations d’amitié et de coopération bilatérale entre la Guinée et son pays (Afrique du Sud).

Youssouf Keita

