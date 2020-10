Formation : des journalistes sportifs outillés sur les modifications des lois du jeu 2020-2021

Dans le but d’être au même niveau de compréhension avec les arbitres sur les modifications des lois du jeu (2020-2021), la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) à travers son département communication médias a récemment organisé un stage de formation de mise à niveau des journalistes sportifs sur les modifications.

Dans son intervention de circonstance, le chef de département communication-médias à la FEGUIFOOT, Mamadou Bory Bah a remercié les participants, avant de préciser :

« A la suite du stage récemment organisé à l’intention des arbitres, nous avons jugé nécessaire au niveau du département communication-médias de la fédération guinéenne de football d’initier ce stage de mise à niveau pour les journalistes sportifs afin qu’ils soient au même niveau que tous les autres par rapport à l’interprétation des faits de jeu. Je pense que c’est quelque chose d’important parce que les journalistes sportifs sont des acteurs majeurs de ce football. »

Dans le même cadre, le formateur Moussa Bintou Kaba, président de la commission des arbitres et instructeur FIFA a, au nom du président de la FEGUIFOOT, Antonio Souaré, remercié le chef de département communication-médias, Bory Bah pour cette belle initiative.

« A la sortie de ce stage, nous vous recommandons de vulgariser et de diffuser les modifications des lois du jeu aux acteurs du football. Parce qu’à travers ce cours vous avez suivi il y a beaucoup de nouveautés dont les acteurs du football guinéen ne sont pas informés. Donc vous avez une lourde mission et une tâche difficile. Car, vous êtes la voix des sans voix et vous véhiculez ce que vous avez compris et de ce que vous avez su aujourd’hui. »

Pour sa part, le secrétaire général de la dite institution (FEGUIFOOT), Colonel Akoi Guilavogui a, au nom de son président, Mamadou Antonio Souaré et du bureau exécutif mentionné que c’est la FEGUIFOTT qui est honorée en donnant au football guinéen, les qualités nécessaires qui puissent permettre à ce football d’engranger le développement harmonieux. Car, dira-t-il, nous sommes en phase d’évolution avec les instances du football mondial.

Avec ces genres de formation, les journalistes sportifs se verront au même niveau d’évolution par rapport aux changements ou modifications qui s’effectueront au niveau des différentes disciplines sportives.