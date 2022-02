Formation des observateurs du Centre National des sciences Halieutiques de Boussoura : une initiative pleine d’enseignements

Cette formation permettra aux observateurs de protéger les oiseaux, les tortues marines qui sont souvent menacés par des activités de pêche. C’est une initiative du projet Bycatch, financé par la fondation MAVA et mis en œuvre par l’organisation Birdlief international.

Il couvre les sept pays de la commission sous régionale de pêche entre autres, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Léone et le Cap-Vert.

En Guinée, c’est la troisième fois qu’elle a lieu. Cette année, ce sont plus d’une vingtaine d’observateurs qui vont bénéficier de cette formation qui a débuté ce mercredi 16 février 2022 au centre national des sciences Halieutiques de Boussoura et qui prendra fin le jeudi 17 février. D’abord, à l’ouverture de cette journée de formation, le Directeur Général du Centre national des sciences Halieutiques a au nom de la Ministre de la pêche de l’aquaculture et d’économie maritime souhaité la bienvenue aux formateurs qui sont venus de Dakar avant d’indiquer que cette formation est capitale pour le projet Birdlief mais c’est aussi capital pour le ministère de la pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime. Il a exhorté les bénéficiaires à suivre les cours de façon attentive.

《 Je sais que certains d’entre vous sont déjà familiers avec ces formateurs, je pense que c’est des gens qui ont longtemps évolué dans ce projet donc ils peuvent donner une bonne formation. Je ne peux pas passer sous silence sans remercier le point focal à Dakar en la personne de monsieur Mohamed Diane et les deux formateurs qui sont venus pour vous dispenser les cours afin que vous puissiez travailler sur le terrain. Le Directeur qui est en face de vous est non seulement enseignant chercheur mais aussi directeur donc je sais la valeur de la formation. Donc je vous invite à suivre très correctement les cours et je vais demander aux formateurs après ça de faire un petit test pour voir s’ils ont assimilé ce qui a été dispersé. Parce que ça aussi c’est fondamental. Ce n’est pas pour créer une différence mais il faut savoir réellement si les gens ont été formés. Je crois que c’est les règles de l’enseignement. Donc vous êtes là pour deux jours de travail, je vous souhaite bonne chance et je déclare ouverte la présente formation.« , a-t-il indiqué.

Selon Mamadou Sidibé chef programme observateurs au département du ministère de la pêche, l’aquaculture et de l’économie maritime, l’objectif c’est d’outiller ces observateurs pour qu’une fois en mer ils puissent contrôler tout cela.

《L’ONG cherche à protéger les oiseaux, les tortues marines qui sont souvent victimes de menace des activités de pêche. C’est dans ce cadre que les observateurs en mer pourront contribuer à protéger ces espèces, parce que ce sont des espèces qui sont cibles de beaucoup de choses. L’objectif c’est d’outiller ces observateurs pour qu’une fois en mer ils puissent contrôler tout cela. Donc c’est dans ce cadre que les formateurs sont venus de Dakar« , a-t-il indiqué

Oumar Bah instructeur à Borlief internationale basé au niveau du bureau de Dakar a parlé des attentes des formateurs au sortir de cette formation.

《On voudrait que les observateurs soient en capacité dans tout ce qui est protocole de collecte dans les captures accidentelles d’oiseaux et des tortues de mer dans tous ceux qui pêchent en Afrique de l’ouest. Parce qu’on s’est rendu compte qu’avant, les observateurs allaient en mer pour collecter des données mais la collecte de données sur les oiseaux et les tortues n’était pas une priorité pour eux donc ça ne rentrait pas dans leurs fiches. Donc c’est pourquoi ce projet est là pour essayer d’apporter cette nouvelle expérience dans ce domaine de collecte de données au niveau des oiseaux et des tortues que vous savez sont des espèces très vulnérables et menacés actuellement« , a-t-il déclaré.

Ce projet s’articule sur cinq piliers dont entre autres le Volet scientifique, le volet programme des observateurs, le volet de la communication , les volets plaidoyer et enfin la durabilité.

Christine Finda Kamano