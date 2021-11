Formation/Kankan : les représentants régionaux et préfectoraux de l’ONAP renforcent leurs capacités

Le carburant étant une denrée très stratégique, il est important que ceux qui se chargent de son importation et sa distribution soient dotés d’une certaine aptitude pour une meilleure sécurité. C’est dans ce souci qu’une session de formation a été lancée ce lundi 22 novembre 2021 dans la commune de Kankan, dans l’objectif de renforcer les capacités des représentants régionaux et préfectoraux de l’Office National des Pétroles (ONAP) qui a pour Directeur général, Famoro 2 Camara.

C’est le local de l’institut supérieur de formation à distance (ISFAD) sise au quartier Briqueterie qui servira de cadre à cette formation qui s’étendra sur pratiquement 5 jours, soit jusqu’au vendredi 26 novembre prochain.

Baba Amadou Barry « Bab », Directeur général du cabinet Bab expertise pétrolière et consulting, est en charge de cette formation.

« Il faut renforcer leurs capacités dans le cadre de l’exécution de leurs missions quotidiennes. Ils sont déjà en activités mais c’est pour essayer de leur donner davantage de pré-requis pour leur permettre de bien jouer leur rôle parce que tout le monde sait que le carburant est une denrée stratégique. C’est pour cela que l’ONAP est au cœur de toutes les activités d’importation, de stockage et de distribution dans son secteur aval et amont, dans la recherche pour trouver du pétrole en Guinée qui soit exploitable au profit et au bénéfice de la population guinéenne. Nos attentes seraient que les participants au sortir de cette session de formation soient capables de pouvoir pleinement jouer leur rôle après avoir eu des informations qu’ils n’avaient pas et leurs capacités renforcées », a-t-il dit.

Confronté à d’énormes difficultés dans l’exécution de ses missions d’inspection sur le terrain, cette session de formation pilotée par le cabinet « Bab expertise » vient pile au bon moment pour l’antenne régionale de l’Office National des Pétroles (ONAP).

Mamady Gbèman Kaba en est le responsable régional en Haute Guinée. « Nous sommes confrontés à des difficultés sur le terrain puisque nous avons à faire avec des partenaires, des sociétés et des indépendants. Donc, il y a des indépendants qu’il faut suivre et les mettre dans les normes pour éviter les problèmes environnementaux. Donc, cette formation vient à point nommé pour renforcer nos capacités et outiller les inspecteurs afin de suivre et mener à bien leurs inspections en matière de sécurité, du respect de l’environnement et les normes liées aux stations services en Guinée. »

Ce sont les inspecteurs de l’ONAP de toutes les 8 préfectures de la Haute Guinée à savoir Kankan, Siguiri, Mandiana, Kérouané, Kouroussa, Faranah, Dabola et Dinguiraye, qui bénéficieront de cette formation.

Après l’étape de Kankan, elle s’étendra sur les préfectures de Nzérékoré, Mamou, Boké et la zone spéciale de Conakry.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan