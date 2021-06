Formation : les instructeurs des arbitres guinéens à l’école de la FIFA, à Conakry

Organisé par la fédération guinéenne de football à travers la commission des arbitres et en collaboration avec la FIFA, le stage des instructeurs des arbitres guinéens a démarré ce vendredi, 18 juin 2021 dans un réceptif hôtelier de la place. Durant trois jours, ces instructeurs seront outillés sur plusieurs thématiques liées sur la modification des lois et l’outil informatique dans le football.

Le président de la commission des Arbitres, Moussa Bintou Kaba a souligné pour la circonstance : « L’objectif de ce stage, c’est pour apprendre aux instructeurs les outils informatiques et les modifications des lois du jeu apportées par la FIFA. Vous savez que tous les arbitres n’ont pas la chance de participer aux stages de la FIFA et donc ce stage des formateurs va permettre aux arbitres qui sont dans tous les pays d’être au même niveau de formation. »

Pour sa part, le président de la fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré a salué l’initiative et a exhorté les instructeurs à plus d’engagement et de sérieux dans leur travail. A rappeler que ce stage de formation MA des instructeurs sera animé par le Rwandais, Célestin Ntagungira (instructeur technique) et le Tunisien, Hannachi Boubaker (iinstructeur physique). Et à préciser qu’après ce stage de formation des instructeurs MA, celui des arbitres d’élite aussi est programmé du 24 au 27 juin au même lieu et sera dirigé par le camerounais, Evehe Raphaël Divine (Instructeur technique) et le sénégalais, Mademba Mbacke (Instructeur physique).

Kalidou Diallo