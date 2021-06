Formation : plusieurs jeunes guinéens outillés en techniques de fabrication de matériels sportifs

Organisée par le Ministère en charge des Sports à travers le fond d’aide au développement des sports (FADES) en collaboration avec la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES), la formation en techniques de fabrication de matériels sportifs a pris fin ce samedi, 26 juin 2021 à Conakry sous la présidence de Mme Bah Fatoumata Conté, cheffe de cabinet du département en charge des sports.

Pour cette clôture, les ballons, maillots et filets confectionnés par les 25 participants lors de ces 6 jours de formation théorique et pratique ont été portés à l’appréciation des officiels.

A cette occasion, le Directeur général du fond d’aide au développement des sports (FADES), Sékou Ping-pong Condé a tenu à remercier les autorités du Ministère des Sports et le CONFEJES pour leur accompagnement.

Il a en outre expliqué que « les meilleurs apprenants qui seront retenus dans cette phase, suivront deux à trois jours de perfectionnement, afin de leur permettre de mieux maîtriser les techniques de fabrication du matériel sportif. Ces jeunes apprenants vont se constituer en deux groupements d’intérêt économique GIE pour la zone spéciale de Conakry dans cette phase pilote. Ces groupements d’intérêt économique travailleront en partenariat avec le FADES pour leurs installations et le développement de leurs activités », dira-t-il entre autres.



A en croire Saran Kaba, porte-parole des participants, la disponibilité des participants à mieux utiliser les informations reçues lors de cette formation ne fera pas défaut.

« Désormais outillés de compétences acquises pendant cet atelier, les participants par ma voix, s’engagent de retour dans nos structures respectives à procéder, non seulement à la démultiplication du contenu de la session de formation auprès des jeunes, mais aussi, à confectionner du matériel sportif dans l’intérêt du sport national… »



Pour sa part, le conseiller technique de la CONFEJES, Diawo Maïssa a, après avoir félicité les participants a rassuré de renforcer les efforts à l’endroit de la jeunesse africaine et guinéenne. « Dans nos missions d’accompagnement et de conseil aux Etats et gouvernements membres de la CONFEJES, toute action à l’endroit d’un jeune de la francophonie est toujours pour nous insuffisant. Nous ne manquerons pas à l’avenir de renforcer les actions autant que possible dans les différents Etats et gouvernements de la CONFEJES. »





Prenant la parole, la cheffe de cabinet du Ministère des Sports, Mme Bah Fatoumata Conté a au non du ministre d’Etat, Sanoussy Bantama Sow, félicité les participants, tout en indiquant que « l’aventure ne fait que commencer et sachez que désormais les yeux sont tournés vers vous. Merci pour cette belle initiative. Mais je dois vous rappeler votre engagement solennel tenu de procéder à la vulgarisation des acquis de cette formation à la mise en place rapidement à Conakry ou deux et trois groupements d’intérêt économique pilotes (…) Monsieur le ministre d’Etat en charge des Sports m’instruis de vous dire qu’après l’évaluation de cette session, le département attend le programme de la seconde phase de formation. Sachez que dans cette dynamique, vous pouvez toujours compter sur le département », a-t-elle mentionné.



Youssouf Keita