Formation : c’est parti pour le projet d’insertion professionnelle à l’intention de 35 apprenants

Parmi les nombreuses priorités du département en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle figurent en bonne place la lutte contre le chômage et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

C’est ce cadre que ledit ministère à travers l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP) et la Fondation Orange Guinée sont parvenus, en 2021, à un protocole d’accord où les deux parties prenantes se sont engagées dans des programmes d’insertion à travers la formation efficace et pertinente, en vue de l’employabilité des jeunes guinéens.

Le projet qui aura un impact positif sur la couche juvénile a été lancé ce vendredi 4 mars 2022, au centre de formation professionnelle de Donka, en présence du secrétaire général du Ministère l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Dr Youssouf Boundou Sylla, et les responsables de la Fondation Orange Guinée.

A en croire aux initiateurs, il (projet) concerne 35 apprenants venus des cinq communes de la capitale.

A l’entame, l’honneur est revenu au Directeur du CFP de Donka, Madifing Keita de souhaiter la bienvenue aux invités. Il a par ailleurs remercié les partenaires qui, selon lui, ne cessent d’assister la jeunesse guinéenne. Il a, avant de terminer rassuré les apprenants que toutes les dispositions pratiques sont prises pour un déroulement de leur formation.

« A l’issue de cette formation, nous renforcerons la capacité des apprenants afin de leur permettre d’acquérir des compétences susceptibles de faciliter leur insertion socioprofessionnelle et économique », dira-t-il entre autres.

Quant à l’Administratrice générale de la Fondation Orange Guinée, Amina Abou Khalil, elle s’est déclarée heureuse du partenariat qui uni désormais son institution à l’ONFPP, avant de déclarer :

« Vous allez confectionner des tables-bancs à partir des palettes qui, à mon sens, est extrêmement important. Parce que c’est répondre dès aujourd’hui aux problématiques que nous avons par rapport à l’environnement. Vous serez outillés et accompagnés, pour faire en sorte qu’à partir de l’existant, du bois qui a été coupé dans les forêts pour faire des meubles, vous puissiez, vous aussi donner une seconde vie à ce bois sans avoir besoin d’aller saccager nos forêts », a-t-elle martelé.

De son côté, Lucien Beindou Guilao, Directeur général de l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP) dira que cette formation se fera par bloc de compétence avec 35 apprenants retenus à cet effet et dont l’âge oscille entre 18 et 25 ans.

« Ce programme a pour objectif de leur apporter les compétences nécessaires à la confection des tables-bancs. Parce qu’il y a un besoin qui est là. La Fondation Orange Guinée les rachètera pour les offrir à des établissements. Et à l’issue de leur formation de 4 mois, ces élèves seront organisés en groupements d’intérêt économique. On va leur apprendre comment chercher des marchés et être autonomes au fil du temps… »

Prenant la parole, Dr Youssouf Boundou Sylla a, au nom de son ministre rappelé que la principale vocation du département en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle est de fournir à la Guinée une main d’œuvre qualifiée et compétente.

« Les jeunes semblent motivés. Alors, nous souhaiterions qu’au sortir de cet atelier, ces apprenants puissent être suffisamment outillés afin de pouvoir être utiles à la société. Aussi, nous souhaiterions qu’ils puissent être conscients de leur sort, s’investir à fond, garder l’esprit d’équipe, la discipline et la motivation pour aller au bout de cette formation qui va leur permettre d’avoir des outils leur permettant d’être autonomes finalement… »

Youssouf Keita