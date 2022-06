Formation professionnelle : les espaces collaboratifs des métiers ou E-CO- Métiers inaugurés à Conakry

Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a procédé ce mardi 28 juin, au lancement des espaces collaboratifs des métiers ou E-CO- Métiers. La cérémonie s’est déroulée à Hamdallaye, dans la commune de Ratoma, en présence du ministre de l’enseignement technique et de la formation et son homologue de la jeunesse et des Sports.



Initié par le chef du département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, ces E-CO- Métiers s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’insertion socioprofessionnelle des apprenants sortants des écoles de formation professionnelle.

Ces espaces collaboratifs des métiers installés dans plusieurs quartiers de la capitale regroupent des professionnels sortants des centres de formation professionnelle (CFP).

Selon le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, ces E-CO- Métiers permettront aux jeunes issus des différents CFP de s’organiser en groupement d’intérêt économique afin de proposer leurs services aux populations de Conakry.

« Sur le site de Hamdallaye, Nous avons stocké des conteneurs métiers. Ce sont des conteneurs équipés mobiles. C’est un projet d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes. C’est pourquoi vous avez à côté le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes parce que c’est toute une dimension. Vous les aidez, vous les donnez un coup de pouce. Et c’est pour cela que le président a mis à disposition ces conteneurs là qui vont permettre à des jeunes de plusieurs métiers de pouvoir proposer leurs services dans les quartiers de Conakry », a souligné Alpha Bacar Barry.

D’après le responsable du projet, ces espaces collaboratifs des métiers ou E-CO- Métiers sont conçus pour être autonomes au bout de six mois permettront aux jeunes de bénéficier des retombées de leurs services.

Il indique que pour bénéficier des services des E-CO- Métiers, il suffit juste d’appeler le numéro pour que les requêtes des clients soient pris en compte.

« Il y a douze corps de métiers par conteneurs. Mais pour le moment, nous avons développé quatre (04) corps de métiers. C’est basé sur un principe très simple. Il y a un call center avec un numéro court, le 1010. Vous appelez le 1010, vous demandez un service et directement il est pris en compte. Et quand il est pris en compte, il est transmis à l’un de nos conteneurs, la requête est prise en compte et directement, votre intervention est effectuée et vous payez par code marchand. Quand vous payez par code marchand, il retombe sur un numéro qui appartient aux ouvriers qui leur permet de s’organiser. En fait, c’est un projet qui est conçu de sorte qu’il devienne autonome au bout de six (06) mois pour qu’ils puissent bénéficier des retombées de leur travail », a expliqué le chef du projet des E-CO- Métiers.

Ces jeunes professionnels exécutent des travaux de Plomberie bâtiment, électricité bâtiment, maçonnerie, menuiserie, électronique, vulcanisation et peinture bâtiment.

Sadjo Bah