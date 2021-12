Formation professionnelle : les grandes annonces d’Alpha Bacar Barry

A l’occasion du lancement officiel des journées de la formation professionnelle et de l’emploi, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé une série de travaux de construction et de rénovation de certaines écoles professionnelles et l’amélioration du contenu de leurs programmes.

Alpha Bacar Barry souligne que la construction et la rénovation des écoles professionnelles se feront avec l’accompagnement du secteur privé, des partenaires au développement de la Guinée et de l’apport des apprenants.

« Nous allons dans les prochains jours, semaines et mois, engager des travaux, quelques uns mais, ils ne suffiront pas malheureusement, de rénovation et de construction. Nous avons trouvé quelques écoles, pas toutes, dans des états de délabrement poussés. Et nous n’acceptons pas de continuer à travailler pendant que nos enfants vivent et étudient dans des conditions insalubres. Nous allons donc, dans le cadre d’approches innovantes entamer un petit chantier école pour qu’au niveau du CFP de Donka, on puisse reconstruire cette école avec zéro franc du gouvernement mais avec une participation citoyenne du secteur privé, des partenaires au développement mais aussi des élèves eux-mêmes. Nous sommes dans une école de BTP. Normalement, les élèves finissant devraient pouvoir construire leurs propres écoles. Et nous allons les évaluer sur la construction de leurs propres écoles. Le CFP maritime va passer aussi par le cap de la rénovation avec la participation d’entreprises du secteur privé qui ont déjà confirmé leurs participations », a déclaré Alpha Bacar Barry. Et d’ajouter : « L’approche est pédagogique. Elle n’est malheureusement pas diffusable partout mais on peut s’en inspirer. Des directeurs d’écoles à l’intérieur du pays peuvent s’en inspirer pour pouvoir améliorer les conditions d’études de leurs apprenants », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé l’introduction de programmes entrepreneuriaux dans certaines écoles professionnelles afin que les apprenants puissent apporter des valeurs ajoutées.

« Nous allons travailler sur les questions de stage-emploi, nous allons travailler sur les questions d’alternance, sur les questions d’apprentissage pour que des jeunes pendant qu’ils étudient puissent avoir l’opportunité de connaître le monde professionnel et d’évoluer là-dedans. Nous allons également engager avec des partenaires, l’établissement dans certaines écoles notamment les écoles d’agriculture et d’élevage, de programmes entrepreneuriaux pour que des jeunes que nous formons dans ces écoles, puissent être à la fois des techniciens agricoles compétents, donc, au service de notre agriculture mais aussi qu’ils puissent se développer en tant qu’entrepreneur, en tant qu’agripreneur et puissent s’installer dans leurs villages, dans leurs préfectures, dans régions, pour pouvoir offrir des services à valeurs ajoutées », a souligné Alpha Bacar Barry.

Le chef du département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle annonce une vaste programme de formation des formateurs pour la qualification du capital humain.

Sadjo Bah