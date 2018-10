Formation : des cadres du Ministère de la Ville outillés par la direction nationale des Archives

Démarrée le 15 octobre dernier, la formation de cinq jours sur le thème ‘’renforcement des capacités des agents en archivistique et aux nouvelles techniques de conservation des archives’’, en faveur d’une quarantaine de cadres venus des différents services du département en charge de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a pris fin ce vendredi dans les locaux de la direction nationale des Archives sise dans la commune de Kaloum.

C’est la cheffe de Cabinet dudit Ministère, Hadja Mariama Bangoura entouré par plusieurs cadres techniques dont le formateur principal par ailleurs directeur national des Archives, Seydouba Cissé qui a clôturé ladite formation.

Dans son intervention de circonstance, le directeur national des Archives a, après avoir remercié le ministre Dr Ibrahima Kourouma et ses collaborateurs pour l’organisation de cette formation en faveur des points focaux de leur département, dira que les participants se sont entièrement familiarisés aux méthodes et techniques modernes d’archivage au cours de cinq jours de travaux intenses.

‘’Durant leur séjour, ces 42 participants se sont familiarisés aux méthodes et techniques modernes d’archivage. Ils ont découvert et maitrisé les textes législatifs et règlementaires en vigueur sur la gestion des archives en Guinée. Ils ont appris les normes générales et internationales de description des archives. Ils ont également appris de nouvelles méthodes récolement et de classement des archives avec des outils informatiques capables de faciliter le traitement archivistique adapté aux besoins des différents services du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire’’, dira entre autres Seydouba Cissé.

Quant aux participants, ils ont par la voix de leur porte-parole, Fina Mady Camara remercié les uns et les autres, avant d’indiquer : ‘’ Durant les cinq jours de formation, nous avons eu à échanger sur quelques éléments archivistiques ci-après : Notions essentielles archivistiques (vocabulaires archivistiques) ; Chaines des opérations archivistiques et outils de travail ; Locaux d’archives ; Exercices pratiques et visite des archives nationales’’, dira-t-il, avant de recommander d’élargir cette formation aux services décentralisés et déconcentrés.

Au nom de son ministre, la cheffe de Cabinet du Ministère de la Ville a vivement remercié le patron des archives guinéennes et ses collaborateurs pour, dit-elle, la bonne formation transmise aux cadres de leur département. Elle a en outre promis que les recommandations faites par les participants ne seront pas des vains mots.

‘’Le renforcement des capacités sera désormais notre cheval e bataille pour vaincre définitivement la médiocrité de nos rangs. En retour, je vous demande de mettre déjà en pratique ce que vous venez d’apprendre ici et d’organiser des séances de restitutions à l’intention de vos collègues absents à la présente formation’’, a-t-elle ajouté.

La cérémonie a pris fin par la remise des attestations à l’ensemble des participants.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30