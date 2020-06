Forte mobilisation à Bamako contre IBK : aucun pneu brûlé, aucune pierre jetée, pas de blessé, ni de mort

Ce vendredi, 05 juin, trois mouvements sociaux et des partis politiques étaient dans les rues de Bamako, la capitale pour exiger le départ du Président Ibrahim Boubacar Kéita-IBK. Ils l’ont matérialisé à travers une grande manifestation.

Ironie du sort, ce mouvement était coordonné par l’Imam Dicko, ancien secrétaire général de la Ligue islamique du Mali. D’après nos sources, depuis jeudi, certains manifestants venant de l’intérieur du pays, notamment Kayes, Ségou, Sikasso et Koulikoro ont passé la nuit au boulevard de l’indépendance.

Après une prière de l’aube dirigée par un imam du mouvement au boulevard, vers 14h, on a enregistré l’arrivée de certains leaders politiques maliens comme Dr Oumar Mariko, Chogal Kagal Maïga, El Hadj Mountaga Tall mais aussi des mouvements comme PCC entendez Plateforme contre la corruption et le chômage au Mali avec son président Pr. Clément Dembélé. Tous défendent le même idéal : le départ du président IBK et la dissolution de l’Assemblée nationale du Mali. À 15h, l’Imam Mahmoud Dicko fait son apparition. La retrouvaille a été ponctuée de discours les uns après les autres.

« Dans ce lieu de manifestation, on peut saluer les organisateurs de cette manifestation pour les sensibilisations, mais aussi le peuple pour la discipline en préservant les biens de l’Etat. Cette manifestation restera dans les annales de l’histoire du Mali pour la discipline des manifestants », a dit Issa Kaou Djim.

A cette manifestation, on pouvait aussi noter la mobilisation remarquable des services de sécurité et de la protection civile. Une image qui a attiré l’attention de tout le monde. Dans la foulée, un homme s’est évanoui, il a été pris en charge par les services de la protection civile.

La manifestation a duré 12h environs. Pour la circonstance, aucune casse, aucun jet de pierre, aucune injure, aucun discours ethnique n’ont été enregistrés.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

+223 91895637