Forte mobilisation des partisans d’Alpha Condé : ‘’ça prouve que le peuple est pour le référendum’’ (Elhadj Amady Keita)

De retour au pays, le président Alpha Condé a fait l’objet d’un accueil chaleureux ce jeudi 31 octobre, de la part de ses partisans tous favorables à l’adoption d’une nouvelle constitution. Interrogé sur les motifs d’une telle mobilisation, Elhadj Amady Keita, chef comptable à la Cour Suprême et membre de JAC 518 a tenu à préciser :

« Nous sommes là aujourd’hui pour recevoir notre cher président, le Pr Alpha Condé qui est le père de la nation et qui mérite tous les honneurs possibles. Cette mobilisation d’aujourd’hui est une réponse pour dire que le peuple est avec le président Alpha Condé et que ce peuple est entièrement pour le référendum. En réalité, qui parle de développement, parle de mobilisation pour des objectifs clés de la très grande majorité de la population. Et aujourd’hui, cette grande majorité de la population se mobilise derrière le président Alpha Condé. Tout cela pour dire oui au référendum et oui à la nouvelle constitution. Nous disons que la solution n’est pas dans la rue mais plutôt dans les urnes… »

Youssouf Keita, depuis l’aéroport