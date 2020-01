Forte présence de la Guinée au salon du tourisme en Espagne : la touche de Laye Junior Condé !

Les professionnels du tourisme mondial prennent part à la 40ème édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR-2020) qui a ouvert ses portes mercredi au parc des expositions de Madrid (IFEMA). L’imposant centre Feria de Madrid, l’un des cinq plus grands parcs des expositions d’Europe et le premier d’Espagne, situé au cœur de la capitale espagnole accueille chaque année des milliers de responsables du tourisme mondial venus discuter de l’avenir de leur secteur.

La Guinée, bijou touristique par excellence ne se fait plus conter ce grand rendez-vous touristique. L’Office national du Tourisme (ONT) dirigé par le maestro Laye Junior Condé est présent en Espagne avec un nouveau concept de stand, de produits artisanaux, un design complètement relooké et une équipe ambitieuse. Le tout dans le respect des valeurs guinéennes.

Entre deux échanges, Laye Junior Condé explique aux partenaires et oriente son équipe qui se fixe pour objectif la promotion de la destination Guinée.

Sous le stand 1C12, le patron de l’ONT, interrogé par Mediaguinee, a promis, au nom de son ministre Thierno Ousmane Diallo que plus rien ne sera comme avant dans le domaine du tourisme en Guinée. A l’en croire, le pays reprendra sa place de pays touristique.

« Nous sommes en Espagne dans le cadre de la foire internationale du tourisme FITUR, la plus grande foire du tourisme du monde et de l’Investour. Le FITUR est une activité des professionnels du tourisme et des ONT. L’investour est un forum comme son nom l’indique des investissements touristiques et des conférences gouvernementales. A cette occasion de l’investour qui s’ouvre demain à Madrid, est réservé aux ministres et aux directeurs généraux du tourisme. Pour cette année, M. le ministre du tourisme de Guinée a bien voulu me donner mandat avec M. le directeur national des aménagements touristiques, hôteliers et artisanaux, M. Mamadou Aliou Barry, accompagné de Son Excellence M. l’Ambassadeur de Guinée Paul Goa Zoumanigui de représenter la Guinée. A l’occasion, nous comptons exposer des projets d’investissement, d’infrastructures du tourisme dans le but de trouver des partenaires appropriés et crédibles. Et le succès de ce forum va de pair avec la stabilité et la quiétude dans notre pays. Ainsi comme l’a déjà impulsé son Excellence M. le président de la République Alpha Condé qui est assurément le premier VRP de la Guinée », a confié M. Condé qui représente la Guinée à cette grand-messe du tourisme international.

Également politique, Condé dit avoir une pensée profonde pour les victimes de ‘’l’intolérance politique en Guinée’’.

« Depuis Madrid, je suis les événements socio-politiques de la Guinée. J’adresse mes compassions aux victimes de l’intolérance politique. Je lance un appel à l’apaisement pour le rayonnement de notre chère Guinée, l’un des seuls pays à ne pas être déstabilisé dans la sous-région ouest-africaine », rappelle-t-il. Ajoutant que « ceci est une prouesse et un capital à préserver à tout prix ».

Au cours de ce salon, le directeur général de l’ONT aura des rencontres avec de nombreux partenaires pour leur expliquer le bien-fondé d’investir en Guinée.

Mamadou Savané, depuis Madrid (Espagne)