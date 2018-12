Sous une forte pression du SLECG, l’USTG se rectifie et appelle à la négociation

On vous l’annonçait dans notre précédant article sur l’éducation. La décision du secrétaire général de L’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée USTG, Abdoulaye Sow relative au déclenchement d’une grève après 30 jours, n’a pas été validée par les membres du SLECG. Ils ont très vite demandé une rectification car, selon eux, un mois est trop avant que l’USTG déclenche une grève.

Le secrétaire général de cette centrale de défense des travailleurs qui a immédiatement tenu une réunion avec son homologue Aboubacar Soumah du SLECG (lui-même secrétaire général adjoint), a invité le gouvernement à l’ouverture très rapidement d’un couloir de négociation pour mettre fin à la grève.

‘’ Après les échanges fructueux que nous venons d’avoir avec la base, appréciant les conséquences du gel des salaires en violation des lois de la république, nous disons ici à la face du monde et prenant en compte l’appel que nous avons lancé aux institutions nationales et internationales, l’appel que nous avons lancé à la population guinéenne, les responsables à tous les niveaux de faire en sorte que nous soyons à la table de négociation. Nous avons fixé un délai pour réagir fortement et ce délai peut être raccourci’’ a-t-il dit

Par rapport à la radiation annoncée par le Premier ministre, Abdoulaye Sow prévient : ‘’ Dès l’instant que les actes contraires à nos lois, des actes de radiations seront posés. Tous les mouvements syndicaux, toutes les fédérations vont se lever, ça peut être dans 24 heures, 48 heures ou 72 heures. Nous sommes prêts à réagir à tout acte contraire au dialogue et à la liberté syndicale. Nous voulons que le dialogue résolve ce problème et les cours reprennent dans les écoles’’, a-t-il indiqué.

Il faut par ailleurs noter que l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG), a rejeté en bloc la décision du gouvernement de diminuer le prix du carburant à 9500 fg. Elle a ensuite exigé de l’État une conformité au standard international.

Mohamed Cissé

