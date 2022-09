Fortes pluies à Conakry: deux morts par électrocution, à Dar es Salam (source)

Il pleut des cordes à Conakry. Suite aux fortes pluies dans la capitale guinéenne ce samedi 17 septembre, deux personnes ont perdu la vie, aux environs de 22h dans le quartier Dar-Es-Salam 1, secteur 3, sur la route de « Serem » dans la commune de Matoto, non loin du groupe scolaire Olympio. Le drame a été causé par un fil électrique qui s’est détaché pour se jeter dans les eaux de ruissellement, nous apprend-on.

Selon une citoyenne du quartier, ils ont été électrocutés par le courant électrique.

« Tout s’est passé lorsque il pleuvait ici. Mais malheureusement un câble électrique s’est détaché et est tombé dans les eaux de ruissellement. Les deux victimes, tous des garçons, étaient en train de marcher sous la forte pluie. Arrivés au niveau du ruisseau, le premier a été attrapé par le courant et soudainement son ami s’est précipité pour le sortir de l’eau par ce qu’il a cru que c’est la pluie qui emporte son ami. En voulant le tirer de là il fut attrapé à son tour par le courant électrique et mort s’en est suivie pour les deux », raconte-t-elle avant de poursuivre en ces termes: « pour l’heure, personnes n’a reconnu les deux victimes, leurs corps se trouvent à proximité du lieu de drame ».

Il faut rappeler que ces fortes pluies qui s’abattent sur Conakry depuis des heures ont causé des inondations dans plusieurs endroits de Conakry sur fond d’embouteillages géants.

Mamadou Yaya Barry