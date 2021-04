Fortes pluies et vents violents sur Conakry : la mosquée centrale de Bambeto se retrouve sans toit

Dans la nuit du mercredi 14 avril 2021, de fortes pluies accompagnées de vents violents se sont abattues sur Conakry. Certains édifices en ont fait les frais. C’est le cas de la mosquée centrale de Koloma 1 (Bambeto), vielle de plus de 40 ans, située sur la transversale Nº 2 Bambeto-Kipé, à proximité de la gare routière, qui s’est retrouvée sans toit. Selon un constat fait par un des nos reporters sur place, tous les tapis de prières sont étalés dehors, dans la cour. Les rares fidèles musulmans trouvés sur le lieu prient en plein air.

Elhadj Hafiziou Barry, premier Imam de ladite mosquée, nous a accordé une interview dans la soirée de ce mercredi 14 avril pour apporter quelques précisions. « Après les premières pluies du lundi nuit, la mosquée a perdu une partie de sa toiture. Au cours de la journée du mardi, on a raccommodé les dégâts. Mais malheureusement, avec la pluie qui s’est abattu sur Conakry dans la nuit du mercredi 14 2021, accompagnée des vents violents, la mosquée s’est retrouvée finalement sans toit. Le vent a enlevé toutes les tôles qui restaient. Même le plafond et la charpente n’ont pas été épargnés. Aujourd’hui, comme vous pouvez le constater, tous les tapis sont dehors et trop usés, les panneaux solaires cassés, les haut-parleurs complètement gâtés, le système d’alimentation en électricité complément endommagé. », fait remarquer le premier Imam Elhadj Hafiziou Barry.

Et d’ajouter : « Nous essayons avec nos maigres moyens pour essayer de réparer le toit mais nous manquons de tôles. En attendant, nous sollicitons une aide pour réparer le courant, la sonorisation et les tapis de prière. Mais nous profitons aussi pour lancer un SOS à l’endroit des personnes de bonne volonté, aux autorités administratives et religieuses, à la diaspora pour qu’on ait une mosquée en étage, R+1 ou R+2, car notre mosquée est battue sur un espace qui n’arrive plus à accueillir tous les fidèles qui prient ici. »

Mamadou Yaya Barry