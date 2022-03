Forum communal de la jeunesse de Matoto : 120 jeunes entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement

C’est à travers le thème »les jeunes acteurs de la paix et du développement durable pour une transition apaisée et réussie », que la première édition du Forum Communal de la Jeunesse de Matoto s’est ouvert au Canal Olimpia de Tombolia, ce jeudi.

A la base, l’initiative de ce forum est tirée de la difficulté de l’insertion socioéconomique de la jeunesse de ladite commune pour permettre leur engagement dans le développement de notre pays, selon l’initiateur Laye Sayon Kanté.

« La phase préparatoire de ce forum est intervenu par le diagnostic des problématiques des jeunes liées à l’emploi, à leur sécurité, à l’insalubrité et à un manque d’éducation civique, manque d’instruction socio-éducative et l’identification des 120 jeunes venant des organisations de la société civile, les migrants de retour, les personnes vivant avec un handicap et les jeunes représentant les 38 quartiers de la commune de Matoto », a-t-il indiqué.

Pour le partenaire financier de ce premier forum qui a mobilisé la jeunesse des 38 quartiers de la plus grande commune guinéenne, la disponibilité et les financements ne manqueront pas, tant que les projets initiés répondront aux critères de leur domaine d’exercice. « Pour le moment, nous observons et tenons des promesses et observons l’évolution des choses. Nous attendons d’eux d’être les leaders de développement, de changement de comportements afin de sortir le pays du clivage sociopolitique dans lequel nous sommes pour répondre au rendez-vous de la mondialisation afin de cultiver dans la tête des jeunes, l’esprit de mérite. Donc, nous attendons les projets en tenant compte d’une sollicitation de besoins de la société et en fonction du budget, nous les accompagnerons en fonction du budget alloué au pays », a rassuré Baldé Mamadou Boye au nom de la fondation pays américain pour le développement économique et social.

M. Sanoh rassure que cette jeunesse s’engage à changer l’image de la commune. « Nous avons formé du 20 au 23 mars 2022 les 120 jeunes sur les modules entrepreneuriat prévention et gestion des conflits communautaires. Mais à cet effet, nous plaidons les autorités en vue d’un investissement massif en faveur des jeunes non seulement pour lutter contre la pauvreté au sein de cette importante couche de la jeunesse et contribuer également, efficacement, à la capture des dividendes démographiques mais aussi pour consolider la paix sociale en éloignant les jeunes de tout comportement négatif », a-t-il plaidé. Avant de conclure en ces termes : « Nous sommes là pour une cause noble mais jusque-là, ni le ministère de la Jeunesse et des Sports, ni la commune ou autres tutelles n’ont matérialisé leur soutien ou intérêt à la chose jusqu’ici. »

La deuxième et dernière journée de ce forum est prévue demain vendredi 25 mars.

Mariame Mayi Cissé