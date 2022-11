Forum d’Abu Dhabi : Pr Koutoubou Sano appelle les leaders religieux du monde à agir pour la paix

Sur invitation du grand forum d’Abu Dhabi pour la Paix sous le patronage de son Altesse Royale, Sheikh Abdallah ibn Zayed al Nahyan, le Professeur Koutoubou Moustapha SANO, Secrétaire Général de l’Académie Internationale de l’OCI, a prononcé un discours mémorable pour l’agir ensemble au service de la paix dans le monde.

Devant de nombreux dignitaires religieiux du monde et personnalités engagées dans le dialogue interreligieux, professeur Sano a appelé à s’acquitter du devoir sacré, celui de promouvoir la paix, la tolérance, la modération; de dénoncer l’injustice, l’intolérance, la haine et l’immoralité. Il les a également invités à rejeter toute justification inavouée pour l’effusion du sang des innocents, l’attentat à la pudeur et la destruction des biens d’autrui.

« Toutes les religions sont unanimes que la vie est sacrée et elle appartient uniquement à Dieu. À cet effet, les religions devraient unir leur force et influence afin de mettre fin aux massacres d’innocents et aux souffrances des faibles dans le monde notamment les femmes, les enfants et les plus âgés. Personne ne devrait souffrir à cause de la religion, de son choix ou à cause de mode de vie, de sa préférence. Plus que jamais, les leaders religieux devraient avoir le courage divin de dénoncer à travers les sermons, les homélies et les discours, tout propos qui prône la division dans les cités, l’intolérance et la violence entre les adeptes des différentes religions et confessions. Ils devraient également avoir la responsabilité intellectuelle de rejeter des interprétations tordues de textes divins des livres Saints visant à justifier le fanatisme, l’extrémisme, le terrorisme et la violence. Ils devraient notamment avoir le courage moral de dénoncer avec force la dictature, l’abus de pouvoir, la corruption dans toutes ses formes matérielles et morales. Certes, la stabilité du monde et la paix mondiale et la coopération entre les adeptes de religions dépenderaient de leur détermination historique de dire la vérité rien que la vérité et à tout le monde sans distinction aucune, d’incarner l’honnêteté dans les comportements envers les coreligionnaires, de pratiquer les nobles enseignements des religions dans les gestes. Par conséquent, aucun sang ne devrait nullement être versé au nom des religions, aucune defamation ne devrait absolument être justifiée au nom d’une confession », a plaidé l’éminent Professeur Sano dans l’imposante salle de conférences du Ritz Carlton d’Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Le Professeur Sano a également eu l’honneur de prononcer un deuxième discours devant le conseil des Émirats pour la Fatwa (véridique religieuse) et les présidents des institutions de fatwas à travers le monde.

Le Très influent Sheikh Abdallah bin Bye, le Président du Forum d’Abu Dhabi et le Président du Conseil, a pris part à cette dernière réunion avec les responsables de fatwas. Il a offert un souvenir au Pr. Sano tout en magnifiant son niveau intellectual très solide et sa contribution remarquable sur le plan international.