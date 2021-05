Forum de Paris : un forum de trop, mais n’est-ce pas un forum qui met en évidence l’esprit infantile et le déficit de vision des chefs d’État africains ? (Abdoul Sacko)

Dès l’annonce de ce virus mortel à caractère pandémique sur le plan mondial, nous avons invité les chefs d’État et de gouvernement africains à refuser la fatalité mortifère de cet inconnu et dangereux virus, et à transformer ses restrictions en une opportunité d’innovation et de courage économique pour le salut du continent à travers un nouveau paradigme. Maintenant, que la fatalité en termes de létalité a été écartée et face à l’inertie de nos dirigeants, c’est celle économique qu’on fait consommer sur le continent avec ce genre de forum où on réfléchit et on produit des idées comme DTS à consommer. Alors, l’Afrique, avec ses pauvres dirigeants, serait-elle l’éternel consommateur des idées, des concepts et produits du reste du Monde ?

De toute évidence, ce forum est l’illustration parfaite de cet état de fait. Parlons-en. Je ne doute pas que nos Dr ou Ph en sciences économiques et en banques sont formatés à la théorie, ainsi que d’autres leaders d’opinion qui se nourrissent de la paresse intellectuelle et du manque d’audace patriotique, sans jamais s’interroger sur les impacts et les conséquences des illusions vendues aux peuples africains, sont là préparés à passer à l’acte pour nous convaincre. Mais au moins qu’ils focalisent leurs rôles d’avocats sur les chiffres et les approches.

Si je respecte le courage suprématiste, l’audace diplomatique et l’engagement des dirigeants du nord pour leurs agendas politiques stricts à tout prix et l’intérêt de leurs pays. Je regrette l’esprit infantile, le déficit de courage patriotique et d’intelligence diplomatique des chefs d’État africains, qui, après plus de soixante ans d’indépendance, se plaisent encore dans la mendicité économique, financière et sécuritaire.

Le président Macron dit que ce forum sur le choc économique de Covid-19 est pour l’Afrique par l’Afrique. Alors passons au scanner juste quelques chiffres ou résultats annoncés dudit forum. Deux (2) choses à savoir : soit le Président Macron est très courageux à défendre sans hésitation les intérêts de sa politique française et celle du Nord, ou bien les chefs d’États et de gouvernement africains sont vraiment infantiles ou diplomatiquement pauvres en réflexion. C’était juste une parenthèse, revenons à nos mots et tons.

A. D’abord le forum par l’Afrique, comment comprendre cela, alors qu’il n’est ni initié, ni organisé ou préparé par des chefs d’États/gouvernements africains et ne s’est même pas déroulé sur le sol africain? Cela avait au moins l’avantage de partager ne serait-ce que les dividendes liées aux frais d’hôtel, logistiques et de restauration avec l’Afrique. Nous vous écoutons, chers économiques, banquiers et leaders d’opinion, avocats.

B. Le forum pour l’Afrique?

Mon Dieu!

Appréciez juste quelques chiffres chers économistes, savants banquiers et leaders, pour nous éclairer:

1. Pendant que le forum prévoit de mobiliser plus de 650 milliards $ USD pour le choc économique Covid-19, seulement 33 milliards pour l’Afrique. Alors en quoi ce forum peut être jugé d’une rencontre pour l’Afrique ?

2. Le forum veut investir pour l’entrepreneuriat, notamment des jeunes africains en Afrique, mais seulement avec 1 milliard de dollars pour plus d’un milliard de personnes, soit moins d’un dollar par personne. Alors que le niveau de pauvreté se confirme lorsqu’on a moins de 2 dollars jour par personne. Je vous en prie d’atténuer mon incompréhension et mon indignation ;

3. 12 milliards $ USD à consacrer au vaccin, dont 40% au bénéfice des populations africaines. Connaissant le taux de létalité très faible sur le continent, le Président Macron dit que ça s’appelle du vaccin en Afrique par l’Afrique pour l’Afrique. Comment est-ce possible, alors qu’il (vaccin) n’est ni produit, ni vendu par des Africains en Afrique.

4. Je sais qu’on me dira qu’à part les 33 milliards, notre sacré FMI commun de la régularité et de l’assistance respiratoire économique et financière est bien disposé à vous octroyer de plus, mais comment comprendre que c’est à la seule condition que vous soyez parrainés par la France ou une autre puissance? Est-ce que parce que vous êtes considérés être ni conscients du contexte, ni soucieux du sort de vos peuples et moins dignes de confiance sachant que vous n’imprimez pas vos billets de banque quand vous voulez et comme vous voulez.

Pardon, chers chefs d’État et de gouvernement africains, un peu de considération pour vos pauvres citoyens qui se privent de tout pour vous permettre de vivre le point focal et le relais de la gouvernance mondiale, même si je suis convaincu que votre vie en dépend, mais au moins vous pouvez faire comprendre aux parrains que le peuple ne peut pas continuer à subir et que le réveil pourra être surprenant, spontané et très rude.

Abdoul Sacko, acteur de la société civile, ingénieur, consultant sur des questions de conflits et d’intégration des jeunes/femmes