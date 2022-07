Forum national inter-religieux: l’Archevêque de Conakry recommande « la réduction drastique des partis politiques »

Il s’est ouvert ce jeudi 14 juillet 2022, à Conakry, le Forum national Inter-religieux en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Une initiative du Conseil national de la transion (CNT). Ils sont plusieurs religieux et chefs religieux (musulmans et chrétiens) de la Guinée et d’ailleurs a prendre part à cette rencontre.

À tour de rôle, quelques representants ont pris la parole pour parler de paix et de cohésion.

Présent à cette rencontre, Monseigneur Vincent Koulibaly, l’Archevêque de Conakry, a d’abord exhorté toutes les forces vives de la nation à privilégier le dialogue inclusif et la concertation. Avant de soumettre aux dirigeants quelques axes prioritaires, dont l’éducation civique et morale de tous les citoyens, la réduction drastique des partis politique en Guinée et autres.

« En notre qualité de religieux, notre désir est d’apporter notre contribution pour la résolution des crises récurrentes qui secouent notre pays et de mobiliser toutes les couches sociales pour le développement socio-économique de la nation. C’est pourquoi, j’exhorte toutes les forces vives de la nation à privilégier le dialogue inclusif et la concertation pour le règlement de nos conflits et j’encourage la mise en place d’un mécanisme endogène pour la réconciliation et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.Pour l’atteinte de ces objectifs, je soumets ces quelques axes prioritaires à notre méditation : l’éducation civique et morale de tous les citoyens; la création d’emplois dans les zones rurales ; la lutte contre les feux de brousse et la désertification en s’attaquant aux causes réelles de ces phénomènes ; l’intensification de la campagne de reboisement ; la mise en place d’un organe technique de gestion des élections ; la mise en place d’une politique de transformation de nos produits locaux ; la réduction drastique des partis politiques ; l’encouragement au travail de la commission de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’intensification de la lutte contre la corruption et l’impunité sous toutes ses formes ; la pratique de la bonne gouvernance ; le respect strict de la loi, car elle est la garantie d’une paix durable; la mise en place de la commission vérité, réconciliation en vue de soulager les victimes de notre passé douloureux et de permettre la réconciliation des fils et filles de la Guinée », a-t-il fait savoir.

Christine Finda Kamano

622716906