Forum préfectoral de développement de Dinguiraye : « Dinguiraye veut s’inspirer de ce qui se passe bien ailleurs », selon Aliou Badra Sow

La première édition du forum préfectoral de développement de Dinguiraye a été officielement lancée ce lundi, 22 juillet à la maison des jeunes de la commune urbaine sous le thème « Jeunes, acteurs de paix et de cohésion sociale ». L’initiative est de l’ONG ” Dinguiraye Réflexions et Actions” en partenariat avec le ministère de la Jeunesse.

Selon les organisateurs, l’organisation du forum s’inscrit dans le cadre du développement socio-économique de la préfecture de Dinguiraye.

« Le forum est organisé pour que les fils de Dinguiraye puissent se mettre ensemble pour voir qu’est-ce que nous pouvons faire dans le cadre du développement de notre préfecture. Aujourd’hui, nous constatons qu’à travers le pays que ce sont les fils natifs et ressortissants qui se donnent les mains pour faire avancer certains domaines. Dinguiraye veut s’inspirer de ce qui se passe bien ailleurs et voir ce qui peut être fait ici dans le cadre de l’amélioration de nos conditions de vie et du développement de notre préfecture » a lancé Aliou Badra Sow, un des organisateurs du forum.

Selon le préfet, l’organisation du forum est une occasion opportune pour réunir les natifs de Dinguiraye pour parler du développement socio-économique de la préfecture.

«Ce que j’avais toujours sollicité est enfin arrivé. J’ai une mission de développement à Dinguiraye. Mais je ne peux pas parler de développement sans l’ensemble des Dinguirayekas qu’ils soient résidents ou ressortissants se retrouvent pour qu’on se parle et qu’on fasse des projections. C’est ce jour qui est arrivé. Je me suis entretenu individuellement avec tous les acteurs intervenants dans le processus du développement et je cherchais une opportunité de mettre ensemble les acteurs et les bénéficiaires pour qu’on sache qu’est-ce que nous avons, qu’est-ce que nous voulons et quelles mutations nous voulons opérer dans la vie de tous les jours » a souligné Ibrahima Barbosa Soumah, le préfet de Dinguiraye.

Le forum préfectoral de développement de Dinguiraye se tiendra les 22 et 23 juillet à la maison des jeunes. Sept (7) panels seront tenus par des spécialistes en fonction des sujets à débattre.

Plus 200 participants venus de la commune urbaine, des sous-préfectures et districts prennent part au forum préfectoral de développement de Dinguiraye.

Sadjo Bah