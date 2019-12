Forum Tunisie-Guinée : ‘’l’objectif est de doubler le volume des échanges entre les deux pays’’ (Loukil)

Sous la présidence du ministre des Investissements et des Partenariats Public-Privé, Gabriel Curtis, le forum Tunisie-Guinée s’est tenu ce mercredi, 4 décembre, dans un réceptif hôtelier de Conakry. C’est une initiative de Tunisia-Africa Business Council (TABC) en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP).

Elle a regroupé la délégation tunisienne composée de 35 hommes d’affaires représentants des entreprises leaders tunisiennes et du secteur privé guinéen en vue d’éventuels investissements dans divers secteurs d’activités en Guinée.

Selon le président de Tunisia-Africa Business Council (TABC) Bassem Loukil, ledit forum rentre dans le cadre d’une mission de prospection multisectorielle que son entité vient d’entamer en Guinée.

« Cette nouvelle initiative des relations tuniso-guinéennes va justement dans la stratégie de suivi et de développement en stade supérieur de ces relations qui ont démarré il y a trois ans avec l’organisation d’un forum à Tunis. Puis, un an plus tard, l’ouverture de la ligne directe Tunis-Conakry. Aujourd’hui, nous constatons que le nombre de visiteurs guinéens en Tunisie s’est développé d’une manière extraordinaire. Grâce à cette ouverture de ligne, le nombre d’étudiants guinéens en Tunisie a été multiplié en moins de deux ans », dit-il.

Poursuivant, il dira que « l’intérêt que portent les hommes d’affaires tunisiens à cette collation particulière nous a insistés à organiser ce forum aujourd’hui à Conakry pour rencontrer un plus grand nombre d’hommes d’affaires, d’investisseurs et d’étudier des projets d’installation de pas mal de sociétés tunisiennes en Guinée. Notamment, dans le secteur industriel, agro-alimentaire, des matériaux de construction, des plastiques ainsi que dans le secteur de la formation professionnelle, l’enseignement supérieure et surtout la santé’’, a-t-il mentionné, avant d’annoncer que l’objectif visé est de doubler le volume des échanges entre les deux pays en 2020.

Prenant la parole, le ministre Gabriel Curtis a salué les organisateurs pour cette initiative, citant le côté incitatif du code des investissements en Guinée.

« Aujourd’hui, notre code des investissements garantit pour les investisseurs étrangers, la liberté d’acquisition de propriété et bien, la liberté de rapatrier les fonds pour l’investisseur étranger, la protection contre toutes procédures de nationalisation et d’expropriation de leurs entreprises », a-t-il rappelé.

C’est au terme de cette intervention que des échanges Be to Be entre entreprises tunisiennes et guinéennes ont été organisés.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30