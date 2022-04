Fourniture de passeport en Guinée: entre corruption et longs mois d’attente (témoignage)

En République de Guinée, avoir un passeport est devenu de nos jours un combat de longue haleine, qui rime avec une corruption à outrance dans les centres d’enregistrement situés dans le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sis à Coléah, au Commissariat central de Police de Nongo et à Matoto. Et le plus aberrant, c’est au vu et au su de tout le monde. Et selon nos informations, cette chaîne remonte de la cour au centre informatique et jusqu’à la livraison.

Mediaguinee vous retrace le parcours d’un jeune âgé d’une trentaine d’années qui peine depuis près de 5 mois à entrer en possession de son passeport ordinaire d’une validité de 5 ans, pour un montant de 500,000 francs guinéens.

Le jeune Mamadou (…) revient sur le début de sa mésaventure : « c’était vers le mois de novembre, je ne me souviens plus de la date exacte. Dès que j’ai franchi la porte de la cour du ministère de Sécurité et de la Protection civile à Coléah, dans la commune de Matam, vers le mois de novembre, j’ai a été accueilli par plusieurs personnes me demandant de gauche à droit M. vous êtes là pour un passeport ? j’ai répondu oui. Il enchaîna je peux vous aider afin que vous puissiez recevoir votre passeport dans 2 semaines si vous me payez 400,000 gnf. J’ai ensuite proposé à mon tour de m’aider avec 150,000 gnf. Impossible, me répondit-il. Je monte à 200.000 gnf, puisqu’on était 2 à venir ce jour il a accepté mais avec une certitude de recevoir nos passeports dans un délai de 1 mois. C’est ainsi on a sorti les papiers demandés pour engager la procédure. Mais malheureusement, on avait des extraits de naissance qui n’étaient pas bons, on est rentré ce jour-là à la maison sans engager la procédure. »

Après avoir fait de nouveaux extraits de naissance, ce qui a pris un laps de temps, parce qu’il fallait des jugements supplétifs en lieu et place des extraits de naissance dans la ville de naissance d’origine et c’était à l’intérieur du pays, Mamadou s’est rendu à nouveau seul au Commissariat central de Police de Nongo au mois de décembre 2021.

« Arrivé sur place, j’ai trouvé qu’il n’y avait pas beaucoup de personnes, j’ai pris ma photo sur place et je me suis installé pour l’enregistrement. Contrairement à Coléah, ici, il n’y avait pas de coursiers. Mais après l’enregistrement, l’agent m’a demandé 10,000 gnf et suivra ensuite l’entreview avec la dame qui à son retour m’a réclamé 10,000 gnf. Mais vu ma profession, j’ai dit avec un ton un peu imposant que je vais remonter l’information parce que ça devenait de trop, elle a eu peur de prendre mon argent. Après cette étape, je suis rentré dans la salle d’informatique sauf si je trompe, j’ai procédé à la prise de photo, des empreintes et à une seconde phase des questions-réponses. Mais à mon fort étonnement, l’agent se trouvant derrière la machine m’a demandé monsieur qui suit ton dossier, j’ai dit personne. Il enchaîna, alors là ça prendra assez de temps. Je me suis amusé à dire qui pour m’aider alors il a dit tu peux confier ton dossier à quelqu’un moyennant quelque chose si tu veux à Coléah. Et au final, il a dans le récépissé qu’on m’a remis donné un rendez de 3 mois qui a pris fin depuis le 3 février 2022. Puisqu’il fut un temps, la production des passeports était suspendue,

Mamadou est reparti au Commissariat Central de Police de Nongo pour récupérer son passeport mais fort malheureusement il va devoir prendre son mal en patience.

« Je suis venu ce matin pour voir si je peux enfin entrer en possession de mon passeport après plus de 5 mois d’attente. À mon fort étonnement, dès que je me suis présenté à la place dédiée à la restitution, le premier homme en tenue qui m’a reçu m’a immédiatement posé la question de savoir à qui j’ai confié de suivre mon passeport, j’ai répondu personne. Il a pris mon récépissé après 15 minutes de fouille il me l’a remis en me disant que mon passeport n’est pas sorti, de revenir la semaine prochaine pour revoir », déplore le jeune.

Mamadou Yaya Barry