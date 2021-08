Foussein (Kankan) : un camion remorque rempli de marchandises se renverse avec tout son contenu

Sur la nationale Kankan-Siguiri, plus précisément à Foussein, un district relevant de la sous-préfecture de Karifamoriah et situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan, un camion remorque transportant des marchandises en partance pour le centre-ville de Kankan, s’est renversé avec tout son contenu. Les faits se sont produits dans la nuit de ce dimanche 8 août 2021.

Selon les explications d’Aboubacar Keita, un des passagers se trouvant à bord du camion remorque, le chauffeur avait voulu éviter un bœuf qui traversait la route. Ce qui lui a fait perdre le contrôle de l’engin.

« On avait transporté des sacs de colas de N’zérékoré à Bamako. A notre retour, nous avons embarqué des marchandises à savoir des cartons de jus, de lait en boîte et d’autres. Arrivé au niveau de Foussein ici, un bœuf a voulu traverser la route. Le chauffeur a voulu l’éviter brusquement, c’est comme ça que qu’il a perdu le contrôle et on s’est renversé », explique t-il.

Quatre (4) personnes étaient à bord du camion remorque à en croire notre interlocuteur. Le bilan de l’accident fait état de zéro mort. Le chauffeur du camion lui, a été légèrement blessé.

« On était juste 4 personnes dans la cabine, personne n’est grièvement blessé ? sauf le chauffeur qui est légèrement blessé », a-t-il expliqué.

Les accidents de la route deviennent de plus en plus récurrents dans la commune urbaine de Kankan. Pas plupart qu’hier dimanche dans la nuit, un camion chargé de sacs de charbon s’est renversé au rond point du quartier Bordo.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan