Foutah: Tangan, la ville natale de Mouctar Diallo promet de plébisciter Alpha Condé

CAMPAGNE 2020– La campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, s’intensifie à moins d’une semaine du vote. Au Foutah, le ministre Mouctar Diallo travaille d’arrache-pied sur le terrain pour mobiliser les militants du RPG arc-en-ciel. Ce lundi, 12 octobre, le Directeur de campagne de Pita a été accueilli par une marée humaine sous une pluie battante dans la sous-préfecture de Maci. Il avait notamment à ses côtés, le ministre Conseiller Chef de Cabinet à la présidence Mory Sangaré.

En dépit de la forte pluie qui s’abattait sur la ville, les populations de Maci ont massivement effectué le déplacement pour venir témoigner leur soutien inconditionnel au candidat du RPG arc-en-ciel. Là-bas, les militants ont promis de voter 100% pour Alpha Condé. Ensuite, la délégation conduite par Mouctar Diallo s’est rendue sous la pluie également dans le district de Tangan où elle a été accueillie par une population en liesse.

À cette occasion, le président du district de Tangan Elhadj Baïlo Bah a remercié le président Alpha Condé pour les infrastructures réalisées dans la localité depuis son arrivée au pouvoir. « (…) Depuis 2010, notre district a bénéficié de plusieurs projets de développement : des routes, des éclairages publics, des stations d’adduction d’eau potable etc. Toutes ces réalisations prouvent combien de fois le président Alpha Condé tient au Foutah (…). Le ministre Mouctar Diallo s’est aussi beaucoup investi personnellement pour le développement de notre district. Nous restons derrière lui pour accompagner le candidat du peuple. Notre district va voter pour le professeur Alpha Condé », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Directeur de campagne de Pita, natif de Tangan, a salué ses parents pour la reconnaissance exprimée envers le Chef de l’État. Mouctar Diallo les a également remerciés pour leur détermination à voter massivement pour Alpha Condé. « (…) Cette très forte mobilisation de mes parents de tous les âges prouve leur soutien indéfectible au professeur Alpha Condé. Et malgré la forte pluie, ces braves populations se sont massivement mobilisées. C’est l’expression d’une forte adhésion aux idéaux du Chef de l’État. Je me réjoui que mes parents soient derrière moi pour accompagner le Président Alpha Condé dans sa noble mission de faire de la Guinée un pays émergent, un pays uni et paisible », a-t-il dit.

Cellule de Communication

—