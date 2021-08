FP2030 et MSI Reproductive Choices annoncent des engagements historiques pour marquer la prochaine décennie de progrès en matière de planification familiale

Le rassemblement virtuel « Join the Movement » (Rejoignez le mouvement) de Family Planning 2030 élabore de nouveaux objectifs audacieux pour la communauté de la planification familiale, en dynamisant les actions vers un accès mondial à la contraception moderne pour sauver et changer des vies.

12 août 2021, Washington D.C. — MSI Reproductive Choices (MSI) a annoncé de nouveaux engagements ambitieux envers Family Planning 2030 (FP2030), le partenariat mondial consacré à l’amélioration de l’accès à des informations, des services et des produits de planification familiale pour les femmes et les filles des pays les plus pauvres du monde.

Les nouveaux engagements de MSI ont été annoncés lors de l’événement Join the Movement de FP2030, un rassemblement virtuel de parties prenantes issues de gouvernements, de la société civile, d’organisations multilatérales, de donateurs et du secteur privé, afin de dynamiser la prochaine décennie de progrès en matière de planification familiale.

Alors que la communauté de la planification familiale définit les actions de la prochaine décennie, MSI s’engage à :

servir au moins 120 millions de femmes et de filles dans le monde avec des services de santé sexuelle et reproductive de haute qualité d’ici 2030;

soutenir l’élaboration de lois et de politiques qui permettent d’élargir l’accès des femmes et des filles à une contraception vitale dans les 30 pays où ils travaillent.[1]

En janvier 2021, le rapport annuel final du partenariat FP2020 a révélé que 320 millions de femmes et de filles utilisaient une contraception moderne dans 69 pays à faible revenu, soit 60 millions de plus que lors de la création de FP2020. Dans 13 pays à faible revenu, le nombre d’utilisatrices de contraceptifs modernes a doublé depuis 2012. Cette dynamique doit maintenant être accélérée alors que la communauté de la planification familiale se prépare à accueillir l’avenir.

Les nouveaux engagements en faveur de FP2030 arrivent à un moment critique, alors que les femmes et les filles continuent de subir les pires conséquences de la COVID-19. On estime que 12 millions de femmes n’ont pas pu accéder aux services de planification familiale à cause de la pandémie, ce qui a entraîné 1,4 million de grossesses non désirées.[2]

Pour ajouter à ce tableau alarmant, à compter de mai 2021, les lacunes de financement des donateurs internationaux laisseront 6,5 millions de personnes supplémentaires sans accès aux méthodes contraceptives et pourraient entraîner 2 millions d’avortements à risque et 23 500 décès maternels.

Dans ce contexte, il est plus important que jamais d’accélérer les efforts pour renforcer et étendre les programmes de planification familiale. Pour ajouter à ses nouveaux objectifs ambitieux, MSI s’engage également à ce que, dans le cadre des services fournis d’ici 2030 par le biais de sa stratégie « Leave no one behind » (Ne laisser tomber personne) :

80 % proviendront des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées;

50 % des personnes touchées auront moins de 24 ans, et 20 %, moins de 20 ans.

En outre, 25 millions des 56 millions d’avortements pratiqués dans le monde étant considérés comme dangereux, MSI soutiendra l’élimination des avortements à risque. Dans tous les pays où elle opère, MSI s’efforcera de faire en sorte qu’une femme sur trois ayant recours à l’avortement y ait accès grâce à un produit ou service sûr de MSI ou soutenu par MSI.

Martyn Smith, directeur général intérimaire de FP2030, a déclaré : « Les nouveaux engagements de MSI envers le partenariat FP2030 interviennent à un moment où des millions de personnes dans le monde ont un besoin urgent de services de planification familiale de haute qualité. Alors que nous tournons notre attention vers la prochaine décennie, des engagements renouvelés et des actions audacieuses sont essentiels pour atteindre notre objectif commun de garantir qu’aucune femme et aucune fille ne soit laissée pour compte. »

Simon Cooke, PDG de MSI Reproductive Choices, a déclaré : « Après une année sans pareille et alors que le financement de la santé et des droits sexuels et reproductifs qui changent et sauvent des vies est menacé, les partenariats comme FP2030 ont un rôle vital à jouer pour que les femmes et les filles du monde entier puissent choisir le chemin de leur vie. L’autonomie corporelle est une pierre angulaire de l’égalité des sexes et, en ces temps incertains, nous sommes fiers d’avoir pris un engagement précoce et de travailler avec les gouvernements nationaux, les donateurs et les organisations locales pour aider les femmes et les filles à prendre le contrôle de leur avenir reproductif. »

Lors de l’événement virtuel Join the Movement, de nouveaux engagements envers le partenariat FP2030 par un certain nombre d’organisations nationales et mondiales ont également été annoncés : Action for the Protection and Promotion of the Rights of Oppressed Persons (République démocratique du Congo), l’Association burundaise pour la santé reproductive et familiale, DKT International, FHI360, The Foundation for Male Engagement Uganda, Girls Community (RD Congo) et la Confédération internationale des sages-femmes. Ces engagements permettront de réduire les mariages d’enfants, de renforcer l’éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents, d’élargir les options contraceptives et d’augmenter le nombre de prestataires formés en soins de planification familiale.

Martyn Smith : « Nous savons que ces engagements partagés nous permettront de concrétiser notre vision commune de l’avenir : un avenir où les gens, où qu’ils soient, ont la liberté et la capacité de mener une vie saine. Nous avons hâte de recevoir d’autres engagements de la part des gouvernements et d’autres parties prenantes dans les mois à venir. »

À propos de FP2030

Family Planning 2030 (FP2030) est un partenariat mondial qui travaille avec les gouvernements, la société civile, les organisations multilatérales, les donateurs, le secteur privé et la communauté de recherche et développement pour permettre à des millions de femmes supplémentaires, où qu’elles vivent, d’utiliser des contraceptifs. Un des aboutissements du Sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale, l’objectif de FP2030 est de garantir l’accès universel aux services et aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive d’ici 2030, comme le prévoient les objectifs 3 et 5 de développement durable. FP2020 soutient la Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents du Secrétaire général de l’ONU.

À propos de MSI Reproductive Choices

MSI est une organisation mondiale qui fournit des services de contraception et d’avortement sans risques aux femmes et aux filles dans 37 pays et qui défend les choix en matière de reproduction. Nous pensons que chaque femme et chaque fille doit déterminer son propre avenir, et les services de haute qualité que nous fournissons leur donnent le pouvoir de poursuivre leurs rêves pour elles-mêmes et leur famille.

Mathilde Aupetit International Development & Sustainability