France : Cellou Dalein Diallo a pris part à la 14ème rentre Europe-Afrique

Comme annoncé, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a pris part ce vendredi, 26 novembre, à Annecy, en France, à la 14ème rencontre Europe-Afrique dont le thème est « Agenda 2063 : In search of an African Business model ». Cellou Dalein Diallo a été invité par The Aspen Institute.

L’ancien premier ministre guinéen a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs pour son invitation.

« C’est avec un grand plaisir que j’ai pris part, ce matin, à la 14ème rencontre Europe-Afrique sur le thème « Agenda 2063 : In Search of an African Business Model ».

Je voudrais exprimer ma reconnaissance aux Présidents LAMY et ALLAVENA d’avoir bien voulu m’inviter à cette importante rencontre.

Je les remercie du fond du cœur pour l’honneur accordé à ma modeste personne en m’associant, avec d’éminentes personnalités, à la réflexion sur l’avenir des relations entre l’Europe et l’Afrique », a réagi Cellou Dalein Diallo sur sa page Facebook.

La rencontre qui a réuni des décideurs économiques et politiques africains et européens pour discuter des moyens de renforcer leur coopération et de réfléchir ensemble aux nombreux sujets d’intérêt commun.

Le président de l’UFDG prendra part ce samedi, 27 novembre, à New York, aux États-Unis, à la 4ème édition de la cérémonie de remise de distinction des « African Leadership Award »

Sadjo Bah