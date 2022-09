France : une Guinéenne et son enfant de 10 mois meurent dans l’incendie de leur appartement, à Lille

Un drame à Lille, en France. Une Guinéenne appelée Fatoumata Camara et son garçon âgé de 10 mois périssent jeudi dans l’incendie de leur appartement situé dans le quartier des Épis à Sin-le-Noble, à Lille.

« Quand les sapeurs-pompiers arrivent sur place, c’est toute une famille qui crie au secours aux fenêtres de l’appartement, acculée par les flammes. Aussitôt, une grande échelle avec une nacelle est déployée et les sapeurs-pompiers réalisent le sauvetage de trois enfants et d’un adulte. Ce dernier, âgé d’une trentaine d’années ainsi qu’un des enfants, une fillette âgée de 4 ans, sont gravement brûlés. L’homme, dont le pronostoc vital est engagé, est conduit au centre hospitalier de Douai tandis que l’enfant est transporté sous escorte policière au CHR de Lille. Les deux autres enfants, âgés de 5 et 9 ans, légèrement blessés, ont aussi été hospitalisés à Lille. Un autre homme de 46 ans a aussi été pris en charge, gêné par les fumées », écrit La Voix du nord.

Le journal renseigne que la famille victime de l’incendie est très appréciée.

« La famille victime de l’incendie, d’origine guinéenne, était connue dans le quartier des Épis et très appréciée, en témoigne l’émotion suscitée devant l’immeuble ce jeudi matin. Les voisins présents, impuissants devant le ravage provoqué par les flammes et l’issue dramatique en train de se nouer, n’avaient que des mots de compassion et de tristesse. « Des gens très bien », « une famille sans problème », « Ils ne méritent pas ça ». Une famille d’autant mieux intégrée que sa situation venait d’être régularisée ces derniers jours et que les enfants étaient scolarisés dans le quartier, à l’école Paulette-Deblock, ce qui explique la présence d’une cellule psychologique mise en place dès jeudi dans l’établissement pour venir en soutien aux élèves, copains et copines des victimes. Cette famille de réfugiés était accompagnée par une association douaisienne spécialisée dans l’hébergement social et l’insertion. C’est grâce à cette association qu’elle a pu intégrer ce logement situé au sixième étage de cet immeuble de la résidence Les Couronnes », rapporte le journal français.

Mayi Cissé