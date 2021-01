Francis Haba (UGDD) : ”on ne peut pas demander à l’ANAD de venir dialoguer alors qu’à côté on interdit à ses leaders de voyager”

Invité chez nos confrères d’Espace TV ce mercredi 13 janvier 2021, dans l’émission les “Grandes gueules”, le président du l’Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement, Francis Haba, qui était le directeur de campagne de l’UFDG à N’Zérékoré, ne voit pas une réelle politique de dialoguer, dans la mesure où les leaders de l’ANAD sont empêchés de voyager et d’autres sont incarcéré à la maison centrale à cause de leur opinion politique.

A l’entame de sa communication, Francis Haba a rappelé que « Tant qu’on vit, il y a de l’espoir. Maintenant il ne faut pas être illusionniste non plus. Nous connaissons le régime d’Alpha Condé, nous savons qu’il décide de ce que la justice doit faire, la justice lui est totalement inféodée. En tant qu’opposant et dans un pays comme le nôtre, nous sommes obligés de faire avec. »

Malgré la prise de fonction d’Alpha Condé, l’ANAD continue toujours de crier victoire.

« Nous avons battu le RPG Arc-en-ciel, mais malheureusement la nuit et le lendemain tous les PV ont été changés et ça c’est de façon globale. Donc nous continuons à réclamer la victoire, nous continuons à réclamer que ce soit lui le Président de la République (…) parce que cette victoire a été usurpée à El hadj Cellou Dalein Diallo », dit-il avant d’ajouter qu’il est convaincu que « L’ANAD a gagné l’élection, mais celui qui a l’effectivité du pouvoir c’est Alpha Condé. »

Aujourd’hui l’ANAD se dit conscient que le dialogue est le pilier de toute démocratie, mais elle ne compte pas aller à un dialogue de sourd avec ce pouvoir.

« On ne peut pas demander à l’ANAD de venir dialoguer alors qu’à côté on interdit ses leaders de voyager, alors qu’à côté on continue de garder des leaders en prison (…) mais je pense que ceux qui gèrent le pays doivent appeler celui qui a été élu, même s’il n’exerce pas l’effectivité du pouvoir pour voir dans quelle mesure il faut dialoguer », a-t-il indiqué.

Mamadou Yaya Barry