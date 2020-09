François Louncény Fall rencontre le président de la Commission de la CEEAC

François Louncény Fall, représentant spécial et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale a rencontré mercredi le président de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et les 5 commissaires de l’organisation. Objectif, “échanger sur le renforcement entre UNOCA et la CEEAC ainsi que nos axes de coopération en matière de paix, sécurité et développement en Afrique centrale”, écrit sur son compte Twitter le diplomate Fall.

Ancien ministre guinéen des Affaires étrangères, François Louncény Fall a été nommé secrétaire général de l’ONU a annoncé le 21 février 2017.

Mediaguinee