Fraude aux examens : le ministre Hawing sanctionne une école de Koloma pour un an

A quelques jours de la nouvelle rentrée scolaire prévue le 4 octobre prochain, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) vient de sévir contre un établissement scolaire privé.

Guillaume Hawing a mis en régie le Groupe scolaire Amadou Mido, situé au quartier Koloma 1, dans la commune de Ratoma.

Le ministre justifie sa décision par la participation du Groupe scolaire Amadou Mido à une fraude organisée aux examens nationaux.

Dans la note, le ministre indique que : « Durant cette période et de manière conservatoire la gestion de l’établissement en question, sera confiée à une équipe mise en place par une équipe du ministère de l’enseignement pré l’universitaire et de l’alphabétisation avec pour mandat : de gérer les affaires administratives et courantes ; gérer le personnel enseignant de l’école ».

Par ailleurs, le ministre souligne qu’après la période de mise en régie, l’établissement sera remis à son fondateur dans les mêmes conditions d’avant la mise en régie et avec une injonction de ne plus se livrer à ce genre de pratique.

Sadjo Bah