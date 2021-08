Fraudes au BAC: “120 candidats exclus et 805 téléphones saisis » (Bano Barry, MENA)

Le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Dr Bano Barry, est revenu ce mercredi 11 août, dans l’émission “Mirador ” de la Radio FIM FM, sur les cas émaillés de fraude et les téléphones saisis lors des examens nationaux. Ce qui, dit-il, exposerait les commendataires à des poursuites judiciaires, parce que les gens créent chaque année des groupes WhatsApps, c’est parce qu’ils ne sont pas poursuivis.

« Cette année, lors du baccalauréat unique, ce sont au total 120 candidats prit en salle et exclus. En faite lorsqu’à la porte de l’école un téléphone est récupéré sur un candidat, il n’est pas éliminé, mais lorsque le téléphone est prit en situation de classe utilisé ou pas, il est éliminé. Et lorsque le téléphone est prit dans une Salle de classe, les surveillants sont renvoyé. Nous avons renvoyé 24 surveillants et ces 24 là ne surveilleront pas les examens en Guinée pendant les 3 prochaines années.», a-t-il dit.

Et de poursuivre en ces termes : « au moment où je vous parle se trouve à Conakry et sur la route venant de l’intérieur du pays 805 téléphones. Ces 805 téléphones, je vais faire une lettre officielle, je vais communiquer ces téléphones au service de sécurité, pour leur demander d’auditer les téléphones. Ce que nous cherchons dans ces téléphones, c’est et ce qu’il y a des groupes WhatsApp créés et qui justifieraient que l’élève ait pris le risque de partir avec le téléphone en classe. Si nous avons ces groupes et que les services de sécurité nous permettent de remonter la chaîne, nous les poursuivrons devant les tribunaux.»

Pour finir, Dr Bano Barry a rassuré en ces termes : «tous ceux qui ont créé ces groupes WhatsApp et tous les élèves même non pris en situation de classe mais qui se sont connectés sur ces groupes WhatsApp pendant les examens et qui ont reçu des sujets, ils seront éliminés…Et ces téléphones, le MENA ne les détruira pas, le MENA les remettra à la justice, à charge de la justice de les détruire devant nous.».

Mamadou Yaya Barry

622266708